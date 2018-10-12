Тверская область вошла в «пятерку» лидеров по снижению объемов госдолга

Тверская область заняла пятое место в списке из 12 регионов, в которых по итогам 9 месяцев 2018 года объем государственного долга снизился более чем на 25%. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства РИА-Рейтинг.

По оценкам экспертов РИА Рейтинг, российские регионы активно сокращают свои долговые обязательства. За прошедшие девять месяцев 2018 года объем государственного долга снизился в 53 регионах РФ. Из них в двенадцати регионах объем госдолга снизился более чем на 25%. Среди них пятое место занимает Тверская область, в которой за три прошедших квартала госдолг сократился на 39%. В числе лидеров также Пермский край, ( сокращение на 50,4%), Чувашская Республика (45,1%), Ненецкий автономный округ (39,8%) и Республика Тыва (39,6%).

Напомним, меры по оздоровлению государственных финансов Тверской области обсуждались на заседании регионального правительства 2 октября под руководством губернатора Игоря Рудени.

Планируется, что в 2018 году государственный долг Тверской области сократится на 500 млн рублей, долговая нагрузка составит 56% от доходов областного бюджета.

«Мы идем в позитивном направлении, уровень госдолга уже составляет меньше 60%. Контрольная дата по обеспечению уровня госдолга ниже 50% – 2021 год. Также обсудили с сенатором в Совете Федерации, депутатами Госдумы предложение от Тверской области федеральному Минфину – рассмотреть возможность поощрения регионов, обеспечивших внешние заимствования ниже уровня 50%», – сообщил журналистам Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено уменьшение долговой нагрузки с 62% в 2017 году до 50% в 2021-м. По прогнозу Минфина Тверской области, к 2021 году госдолг региона снизится уже до 45%.

Павел Голованов