В Тверской области проведут радиоэкскурсии по достопримечательностям Верхневолжья

Три социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) Верхневолжья получат из регионального бюджета гранты на реализацию проектов в сфере культуры. Решение о представлении финансовой поддержки принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Более 651,3 тыс. рублей выделяется на проект «Прогулки по тверской земле», разработанный «Радио Вера Верхневолжье». Предусмотрено проведение в FM эфире серии программ в формате радиоэкскурсий, в ходе которых слушателям расскажут о достопримечательностях региона, исторических городах Тверской области, объектах культурного наследия. Программы также будут доступны для прослушивания на сайте радио.

«Это очень интересный проект. Предлагаю сделать серию передач обо всех муниципальных образованиях области. Уверен, о каждом муниципалитете есть что рассказать. Это одна из форм продвижения культурного и туристского потенциала нашего региона», – отметил Игорь Руденя.

Еще одна областная организация, «Тверское библиотечное общество», получит 73 тыс. рублей на проект «Литературный десант – встречи в провинции. Творческая мастерская художника и поэта». Он направлен на приобщение молодежи к историческим и культурным ценностям через литературу. В рамках проекта запланированы XIX Тверские библиотечные чтения, а также встречи тверских писателей с молодежью в сельских библиотеках.

Региональному отделению организации «Союз художников России» направят свыше 144,2 тыс. рублей на проведение областной выставки «Дороги, которые мы выбираем…» и издание по ее итогам каталога работ. На выставке представят 188 произведений 91 автора из муниципальных образований региона.

В октябре 2018 года гранты также были выделены восьми НКО на реализацию инициатив, связанных с патриотическим воспитанием молодёжи, в том числе на мероприятия, посвященные 700-летию духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

Кроме того, в 2018 году пяти социально ориентированным некоммерческим организациям Верхневолжья выделены средства на проекты по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Пресс-служба Правительства Тверской области