В 25 муниципальных образованиях Тверской области презентовали программу «Ты – предприниматель»

В районах Тверской области на базе деловых информационных центров центральных библиотек прошла презентационная кампания программы «Ты – предприниматель». Ее участниками стали представители более 2 тысяч школьников и студентов. Из них свыше 400 человек заявили о готовности принять участие в программе.

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность - одно из ключевых направлений работы Правительства Тверской области в сфере молодежной политики. По мнению Губернатора Игоря Рудени, поддержка в открытии своего бизнеса позволяет решать вопросы закрепления молодежи в регионе, создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, развития малого и среднего предпринимательства.

Участие в программе позволяет молодым людям приобрести навыки ведения предпринимательской деятельности, продвижения продукции, узнать о формах поддержки бизнеса в регионе. Также организованы консультации по поиску персонала, помещения, оборудования и другим вопросам.

В рамках программы организован образовательной курс. По итогам изучения основных модулей «Генерируй бизнес-идею» и «Начни свой бизнес» выдаются сертификаты образца Международной организации труда. В 2017 году в регионе обучение прошли 656 человек – на 50% больше, чем в 2016-м.Всего в прошлом году программой было охвачено более 2,3 тысячи молодых людей из 30 муниципальных образований Тверской области. В итоге создано 53 субъекта молодежного предпринимательства.

В этом году участникам программы «Ты – предприниматель» из отдалённых уголков региона представлена возможность, не выезжая за пределы родного города или посёлка, получить знания с помощью дистанционного обучения. Обучающие программы в электронном виде доставлены в деловые информационные центры, где их могут получить все желающие принять участие программе.

В октябре в Тверском государственном университете в рамках форума «Дни малого и среднего бизнеса» проведен краш-тест бизнес-идей участников программы «Ты – предприниматель». Было представлено более 40 проектов, охватывающих разные сферы экономики: производство товаров и малоэтажное строительство, организация предприятий здорового питания, открытие кафе, интернет-магазинов, оказание медицинских, туристических, образовательных и других услуг.

Кроме того, 30 ноября 2018 года состоится открытый конкурс бизнес-проектов, на который можно представить идеи по созданию собственного дела. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 10 ноября до 20 ноября отправить заявку на shmp69@inbox.ru . Положение об участии в конкурсе и форма заявки размещены на сайте shmp69.ru.

Программа «Ты – предприниматель» – федеральный проект, нацеленный на развитие бизнес-инициатив молодежи. Учредителем программы является Росмолодежь. В Тверской области проект координируют Министерство экономического развития региона, Тверской государственный университет.

Пресс-служба Правительства Тверской области