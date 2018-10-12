По данным Тверского гидрометцентра, в регионе в течение этой недели ожидается дождь со снегом, ночью – заморозки. В связи с этим с 24 октября 2018 года региональные автодороги Тверской области переведены на зимнее содержание. Комплекс работ в этот период включает очистку трасс от снега и их обработку противогололедными материалами.

«На содержание дорог выделяются значительные средства, мы должны видеть результаты. Подрядчики должны работать в соответствии с утверждённым контрактом, перечнем работ и делать это ответственно», –такую задачу поставил Губернатор Игорь Руденя перед организациями, отвечающими за это направление.

В рамках государственных контрактов содержание автодорог осуществляют девять генеральных дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «Бежецкая дорожная компания» и ООО «Скайвей».

С декабря 2017 года для постоянного контроля за работой подрядчиков в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области действует круглосуточная диспетчерская служба.

По вопросам, связанным с содержанием улично-дорожной сети Твери, граждане могут обращаться в администрацию города, содержанием федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации муниципальных образований. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения следует сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области