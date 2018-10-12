Жителей и гостей Тверской области приглашают на 12 бесплатных экскурсий по Твери и Торжку

С 27 октября по 24 ноября в Тверской области пройдет Фестиваль городских экскурсий. В течение месяца гости и жители областной столицы и Торжка смогут бесплатно побывать на 12 экскурсиях, которые проведут выпускники «Школы городских экскурсий» – совместного образовательного проекта регионального Министерства туризма и Института «Стрелка».

Создание новых, интересных маршрутов, достопримечательностей и объектов показа в регионе обеспечивает развитие туриндустрии в регионе, считает Губернатор Игорь Руденя. Одно из значимых направлений работы также – повышение квалификации специалистов.

В рамках проекта «Школа городских экскурсий» профессиональные гиды и энтузиасты, для которых проведение экскурсий является хобби, в течение месяца учились у ведущих экскурсоводов Москвы. Среди них – историк архитектуры и аккредитованный экскурсовод Дарья Сорокина, автор проекта The guide in Moscow, сотрудник столичных экскурсионных компаний, а также Александр Фролов, ведущий специалист по церковной архитектуре Москвы, автор ряда путеводителей.

Каждый выпускник «Школы городских экскурсий» в рамках Фестиваля экскурсий презентует свой авторский проект. Темы экскурсий ранее не были представлены действующими гидами региона.

В областном центре можно будет пройтись по маршрутам «Тверь джазовая» и «Театральная Тверь», посмотреть на город глазами иностранцев, узнать об истории города в годы Великой Отечественной войны. В Торжке организован маршрут, посвященный краеведу, педагогу Валентине Кашковой, а также гастрономический тур.

Начало всех экскурсий в 12.00. Подробный график представлен на http://welcometver.ru/events/207

Пресс-служба Правительства Тверской области