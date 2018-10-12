Волонтеры помогут жителям Тверской области подключить и настроить цифровое телевещание

С 24 по 26 октября 2018 года в Твери проходят занятия для волонтеров, которые будут оказывать помощь жителям региона в подключении к цифровому телевизионному вещанию. Во всех муниципальных образованиях сформируют добровольческие группы, в которые войдут около 20 человек – представители «Российского движения школьников», молодежных советов при органах местного самоуправления, волонтерских штабов и объединений.

«Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате. Такое вещание уже ведется в Твери и Вышнем Волочке, в ближайшее время планируется запустить его во всем тверском регионе», – отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения вопроса на одном из недавних заседаний областного Правительства.

Для оказания помощи жителям региона в подключении и настройке цифрового ТВ организован ряд мероприятий, в работу вовлечен добровольческий корпус.

В рамках обучающего курса представители Тверского филиала «РТРС» «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр» объяснят волонтерам, как подключить и настроить оборудование для качественного приема цифрового сигнала. 29 октября пройдет тематическая видеоконференция в Тверском областном институте усовершенствования учителей. Эти знания позволят добровольцам отвечать на вопросы, связанные с настройкой цифрового ТВ, оказывать практическую помощь.

В Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018годы».

В настоящее время на территории региона построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием. Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019 года.

С 2013 года в Тверской области в цифровом качестве доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК — «Вести Тверь». Таким образом, жителям доступны не только федеральные, но и местные новости в высоком качестве.

Второй мультиплекс цифровых каналов («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») сейчас транслируется в двух городах с населением свыше 50 тысяч человек — Твери и Вышнем Волочке, охват составляет 42,11% жителей региона.

В Тверской области будут возмещаться затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому ТВ жителям с невысоким уровнем доходов. Компенсация будет предоставляться гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02. Информацию можно также получить на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области