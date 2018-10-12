В Тверской области более 2,1 млн рублей выделено на оборудование для лесных инспекторов

В Тверской области выделено дополнительно более 3,7 млн рублей на развитие лесного хозяйства, в том числе поддержку лесничеств. Вопрос вошел в повестку заседания регионального Правительства 23 октября, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня вопрос рационального использования леса выходит на первый план. Мы повышаем активность контрольно-надзорных мероприятий в наших лесах, выделяем дополнительные средства на горюче-смазочные материалы и современное оборудование для лесников», – сказал Игорь Руденя, комментируя итоги заседания Правительства журналистам.

Порядка 662 тыс. рублей выделено дополнительно на обработку 95,5 га почвы для проведения работ по лесовосстановлению. На 990 тыс. рублей увеличивается финансирование лесничеств Тверской области для обеспечения необходимыми объемами горюче-смазочных материалов. 2,1 млн рублей направят на оснащение лесных инспекторов навигационным оборудованием и измерительными приборами, что позволит повысить качество надзорных мероприятий.

Сегодня специализированное оборудование активно используется для оперативного обнаружения лесных пожаров, мониторинга и профилактики возгораний. Ведется наземное и авиационное патрулирование, видеомониторинг, космический мониторинг (ИСДМ-Рослесхоз), используются беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в 2018 году на территории Верхневолжья создано и прочищено более 6085 км противопожарных минерализованных полос, проложено 13,9 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

При обнаружении возгорания в лесу гражданам необходимо незамедлительно сообщить об этом по бесплатным телефонам лесной охраны 8-800-100-94-00 (единый по всей России) или 8-800-100-90-25 (по Тверской области) либо по телефону службы спасения 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области