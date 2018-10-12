Игорь Руденя провел совещание о расчетах предприятий региона за газ и электроэнергию

23 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание о состоянии расчетов организаций коммунального комплекса Тверской области за потребленный природный газ и электроэнергию. В обсуждении приняли участие члены Правительства региона, руководители силовых структур, представители ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», ПАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго».

На совещании обсуждались меры, которые позволят ускорить темпы снижения объёма долга за газ, электрическую энергию в муниципальных образованиях.

Игорь Руденя отметил, что в регионе необходимо продолжать работу по консолидации коммунальных активов. Также Губернатор поручил разработать более эффективные инструменты реагирования на несоблюдение сроков платежей.

Правительство Тверской области ведёт системную работу по погашению задолженности и повышению платёжной дисциплины потребителей региона. Для обеспечения прозрачности расчетов за энергоресурсы между потребителями и поставщиками абонентская база региона переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ).

Пресс-служба Правительства Тверской области