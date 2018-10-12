В Тверской области дополнительно установят 11 фельдшерско-акушерских пунктов с жилыми блоками

В Тверской области дополнительно установят 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели из областного бюджета выделено 46,2 млн рублей. Решение принято на заседании Правительства региона, которое 23 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Планируем расположить эти фельдшерско-акушерские пункты в муниципальных образованиях, где проживают более 100 человек и расстояние до ближайшего медицинского учреждения составляет более 5 км. ФАПы будут оснащены жилыми блоками для фельдшеров», – сообщил Игорь Руденя представителям СМИ после заседания Правительства.

11 модульных ФАПов после проведения необходимых конкурсных процедур планируется установить в шести районах области: четыре в Торжокском, по два в Калининском и Рамешковском, по одному в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском.

Ранее в 2018 году в муниципальных образованиях Тверской области планировалось создать 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, общее количество новых медицинских учреждений составит 61.

Обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным.

«В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек, необходимо организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием», – отметил глава государства в Послании Федеральному Собранию РФ в марте 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области