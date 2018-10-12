Новые виртуальные концертные залы появятся в поселениях Вышневолоцкого, Жарковского и Пеновского районов Тверской области

В поселениях Вышневолоцкого, Жарковского и Пеновского районов Тверской области будет создано четыре виртуальных концертных залов. Решение принято 23 октября на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«В новых виртуальных залах будут возможны трансляции из Московской государственной академической филармонии, а также из Тверской филармонии. Таким образом, проживающие в сельской местности так же, как жители Твери и Москвы, смогут послушать классические произведения в хорошем, качественном звучании», – прокомментировал Губернатор Игорь Руденя представителям СМИ итоги обсуждения вопроса.

В 2018 году по этому направлению впервые выделяются федеральные средства. Региону на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов из федеральной казны предоставлено 502,8 тыс. рублей, в областной казне на эти цели предусмотрено 95,8 тыс. рублей. Субсидии распределялись на конкурсной основе. Кроме того, предусмотрено софинансирование в объеме 40% со стороны муниципальных образований.

Субсидия в размере 180,5 тыс. рублей выделена Вышневолоцкому району на открытие виртуальных залов в Терелесовском и Борисовском домах культуры. 234,2 тыс. рублей направлено на создание зала в Межпоселенческом доме культуры Жарковского района, 183,9 тыс. рублей – на открытие зала в Центре культуры и досуга Пеновского района.

На выделенные муниципалитетам средства будут приобретены экраны, проекторы, звуковое оборудование и другая необходимая техника.

Проект «Всероссийский виртуальный концертный зал» реализуется в России с 2014 года и позволяет жителям регионов бесплатно увидеть концерты известных российских и зарубежных коллективов и солистов в режиме прямой трансляции с высоким качеством звука и изображения.

В Тверской области в настоящее время виртуальные концертные залы действуют в Ржеве, Вышнем Волочке, ЗАТО Озерный, Торопце, Максатихе, Фирово, Кашине, Старице, Бежецке, Конаково, Оленино, Кувшиново, поселке Солнечный Вышневолоцкого района, деревне Савватьево Калининского района.

С начала проекта по июль 2018-го в регионе организовано более 190 трансляций, за первое полугодие 2018 года проведено 66 виртуальных концертов.

В мае 2018 года создан видеофонд записей лучших концертных программ Тверской областной академической филармонии. Эти архивы используются для организации трансляций в летний период, когда не ведутся прямые эфиры из филармонии.

Пресс-служба Правительства Тверской области