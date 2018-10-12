В Правительстве Тверской области обсудили развитие инвестиционного портала региона

Основным вопросом заседания Правительства Тверской области, которое 23 октября провел Губернатор Игорь Руденя, стала реализация инвестиционной политики в регионе. В частности, речь шла о развитии областного инвестиционного портала.

«С 2016 года по первую половину 2018 года в регионе реализован 31 инвестпроект на общую сумму более 50 миллиардов рублей, создано более 4100 рабочих мест. Есть заявки на еще более 60 проектов, и мы прекрасно понимаем, что их реализация – это, прежде всего, дружественное, объективное, корректное отношение чиновников всех уровней к инвестору», - отметил Игорь Руденя.

Правительство Тверской области оказывает необходимую финансовую, административную, инфраструктурную и информационную поддержку при реализации инвестпроектов на территории региона. Для привлечения новых партнеров создан инвестиционный портал Верхневолжья ( http://tverinvest.ru/ ). На заседании обсуждалась его обновленная версия, в которой значительно расширена информация о муниципальных образованиях, площадках, индустриальных парках, земельных участках, мерах государственной поддержки инвесторов. Для удобства иностранных инвесторов информация переведена на английский и немецкий языки, также действует мобильная версия портала. Кроме того, для будущих партнеров действует калькулятор мер поддержки, что особенно актуально, когда проект носит межотраслевой характер.

Губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений, касающихся наполнения и продвижения портала. В частности, глава региона отметил, что карта инфраструктурных возможностей региона должна наглядно отображать, в каких районах и какая имеется инфраструктура для реализации проектов, а в каких такие возможности еще только создаются. Среди других задач – продвижение портала в поисковых системах и социальных сетях, разработка механизма, с помощью которого можно оценивать эффективность работы сайта. Один из главных показателей – количество инвесторов, привлеченных с его помощью на территорию региона.

«Основная цель работы портала - обеспечить с помощью инвестиций создание в Тверской области дополнительных рабочих мест во внебюджетной сфере и создание современных производств», - подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.