Более 80 фильмов представили детские видеостудии Тверской области на X фестиваль-конкурс «Молодым — дорогу»

25 и 26 октября 2018 года в Тверском областном Доме народного творчества при поддержке регионального Правительства пройдет X фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Молодым – дорогу». Его участниками станут около 40 молодежных видеостудий из 24 районов Тверской области.

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Свои работы на конкурсе представят детские и юношеские видеостудии, а также отдельные участники из Калининского, Калязинского, Вышневолоцкого, Торжокского, Лихославльского, Спировского, Бежецкого, Удомельского, Жарковского, Оленинского, Бологовского, Нелидовского, Конаковского, Молоковского, Кашинского, Весьегонского, Зубцовского, Ржевского, Сандовского, Максатинского, Торопецкого районов, городов Тверь, Удомля, ЗАТО Озёрный. Профессиональному жюри предстоит оценить более 80 видеофильмов различной тематики: человек и природа; проблемы экологии; национальные, исторические и культурные традиции; духовный мир человека; личность и общество; историческое, культурное и духовное наследие Тверской области и другие. Все фильмы распределены по 18 номинациям. Лучший фильм будет отмечен Гран-при.

Оцениваться работы будут по нескольким критериям: соответствие целям и задачам фестиваля, общая художественная ценность, информативность, монтаж и режиссура фильма, операторское искусство, звукорежиссура и музыкально-шумовое оформление, титры, графика, эмоциональность.

Пресс-служба Правительства Тверской области