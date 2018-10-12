«Губернаторская повестка» отметила решение Игоря Рудени компенсировать малообеспеченным жителям расходы на оборудование для цифрового телевидения

Губернатор Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с решением возместить затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию жителям Тверской области с невысоким уровнем доходов. Об этом сообщается на сайте «Давыдов.Индекс».

«Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате. Такое вещание уже ведется в Твери и Вышнем Волочке, в ближайшее время планируется запустить его во всем тверском регионе. Понимаем, что не у всех граждан современные телевизоры и радиоприемники, позволяющие принимать цифровой сигнал. Поэтому принято решение о компенсации стоимости необходимого оборудования отдельным категориям», – сообщил Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания Правительства.

Компенсация будет предоставляться гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

Напомним, в Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018годы». В настоящее время на территории региона построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием. Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019 года.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

Павел Голованов