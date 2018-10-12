Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

22 октября Губернатор Игорь Руденя провёл традиционное совещание с членами Правительства Тверской области. На обсуждение были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, а также текущей деятельности исполнительных органов власти Верхневолжья.

Участники совещания обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности Тверской области. Как отметил Игорь Руденя, инвестиционная политика – гибкий процесс, в котором должны быть активно задействованы региональные министерства экономического развития, промышленности и торговли, сельского хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципалитеты.

Также обсуждались вопросы строительства новых объектов социальной инфраструктуры, в частности, многофункционального спортивного комплекса для проведения крупных соревнований.

Кроме того, на совещании поднималась тема строительства новой детской областной клинической больницы, детской поликлиники в «Южном» Твери, школ в «Юности» и «Брусилове». Некоторые из этих строительных площадок Губернатор Игорь Руденя посетил в минувшие выходные.

Пресс-служба Правительства Тверской области