Тверской области из федерального бюджета выделено более 263 млн рублей на лекарственное обеспечение граждан

В 2018 году Тверской области из федерального бюджета выделяется более 263,4 млн рублей на обеспечение жителей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания детей с инвалидностью. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В регионе внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. Губернатором Игорем Руденей принято решение о расширении сети государственных аптек «Фармация», которая уже более 10 лет осуществляет отпуск лекарств льготникам регионального и федерального уровня, а также обеспечивает доставку медикаментов жителям малочисленных и удаленных населенных пунктов области. Благодаря принятым мерам в регионе удалось значительно снизить количество отсроченных рецептов. Ведется работа по упрощению процедуры поставок лекарств.

Пресс-служба Правительства Тверской области