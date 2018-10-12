Тверская областная картинная галерея проводит экскурсию в фондохранилища

25 октября 2018 года Тверская областная картинная галерея приглашает посетителей на экскурсию в фондохранилища. Участникам экскурсии расскажут о том, как создаются предметы искусства, как организовано хранение и реставрация музейных экспонатов.

В настоящее время только 4% всего собрания музея представлено в основной экспозиции, остальные произведения скрыты в фондах. В ходе экскурсии в фондохранилища можно будет увидеть уникальные экспонаты, не вошедшие в постоянную экспозицию Тверского императорского дворца.

Экскурсия продолжительностью 2 часа стартует в 11.00 в Тверской областной картинной галерее в БЦ «Донской» по адресу: ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1. Сбор групп в 10.50 в вестибюле. Обязательна предварительная запись по телефону: 39-80-35. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Экскурсия проходит каждый последний четверг месяца.

Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации 30 ноября 2017 года. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Губернатор Игорь Руденя и другие почётные гости.

«Это культурная жемчужина Тверской области, достояние страны. Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только тверской земли, но и всей России. Рядом возрождается духовный символ тверского края – Спасо-Преображенский собор», – отметил Игорь Руденя.

С 2017 года по инициативе Губернатора здесь проводятся бесплатные экскурсии для школьников Тверской области.

В 2017-м учреждение посетили 27270 учеников 8-11 классов школ региона. Начиная с 2018 года бесплатные экскурсии по проекту «Нас пригласили во дворец» проводятся для восьмиклассников. На эти цели в текущем году заложено более 4,1 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов. По поручению главы региона всех участников школьных экскурсий обеспечивают горячим питанием.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется Тверской объединённый музей.

Реставрация объекта началась в 2012 году по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

За счёт регионального бюджета проведены ремонтно-реставрационные работы в хозяйственных постройках комплекса, благоустройство территории, воссоздание Дворцового сада, музеефикация главного корпуса.

Пресс-служба Правительства Тверской области