Участники XII Ассамблеи Русского мира обсудят в Тверской области актуальные вопросы русской истории и культуры

2-4 ноября в Тверской области состоится XII Ассамблея Русского мира. Событие объединит порядка 600 представителей более чем 70 стран. В рамках форума запланированы мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В работе Ассамблеи примут участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.

В программе – презентация Тверского края участникам Ассамблеи с показом документальных фильмов об истории и культуре Твери и области, в том числе о 700-летии подвига Михаила Тверского и 650-летии со дня преставления Анны Кашинской, 500-летии начала путешествия Афанасия Никитина, описанного им в памятнике литературы «Хождение за три моря».

Кроме того, 2 ноября в областной библиотеке им. А.М. Горького состоится церемония награждения финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира» и III международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» из разных стран, в Тверской академической областной филармонии - концерт исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада».

3 ноября в театре драмы состоится панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», будут работать круглые столы, посвящённые патриотизму в русской истории и культуре, русскому театру за рубежом, религиозным вопросам, дискуссионные площадки «Русский язык и образование будущего», «Молодая русскоязычная журналистика в глобальном информационном пространстве»,

Также будут организованы выставки учебной литературы по русскому и иностранному языкам, фотовыставки.

Ассамблеи Русского мира ежегодно проводит фонд «Русский мир», созданный с целью популяризация русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.

Пресс-служба Правительства Тверской области