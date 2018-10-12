«ТОЧКА» ОТСЧЕТА: ТАНЦУЙТЕ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Впервые, 23 октября в 19 Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»

проводит вечер современной хореографии «Точка».

Его идейные вдохновители – Светлана Саламова – художественный руководитель

народного ансамбля эстрадного танца «Фантазия» и образцового ансамбля эстрадного танца

«Фан + », а также Ольга Рудой - балетмейстер и преподаватель современного танца Тверского

колледжа культуры им. Н.А.Львова.

Его участники - лучшие творческие коллективы Твери!

Его зрители - жители и гости областной столицы и Верхневолжья, увлеченные

современной хореографией…

- Вся наша жизнь начинается с «точки» и происходит в движении, пока мы движемся – мы

существуем. - Утверждает чехословацкий танцовщик, хореограф и преподаватель Рудольф Лобан

(1879 - 1958 г.г.), который был наставником многих великих звезд современного танца,

создателем школы «свободного танца» и известной во всем мире системы анализа движений.

Несмотря на то, что с момента этих открытий прошло достаточно много времени, они не

потеряли своей актуальности и до сих пор используются многими современными хореографами в

своей работе. Разножанровость и смешение танцевальных направлений, индивидуальность

танцора или хореографа позволяют создавать новый «свободный» стиль. Кроме того,

современный танец во многом основан на импровизации…

Эти и многие другие подходы легли в основу экспериментального проекта – вечера

современного танца Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», его организаторов -

ведущих творческих коллективов Дворца - «Фантазии» и «Фан +», а также мастер - класса Ольги

Рудой, который пройдет для всех желающих участников в рамках мероприятия на Большой

сцене под названием «Танец рождается здесь и сейчас».

Еще один сюрприз ждет гостей в фойе Большого концертного зала, где ведущие мастера

современной хореографии г. Твери, в формате двигающихся живых статуй, также покажут свой

мастер-класс от профессионалов.

Главная идея проекта - объединить единомышленников современной хореографии и

вместе продолжить движение вперед.

… На протяжении всей своей жизни создатель системы анализа движений Р.Лобан был

уверен, что «современное общество находится под влиянием лишенных всякого смысла

физических ограничений. Снять их может лишь элемент танцевально-двигательной терапии –

танец!»

Танцуйте и будьте здоровы!