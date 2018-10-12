«ТОЧКА» ОТСЧЕТА: ТАНЦУЙТЕ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Впервые, 23 октября в 19 Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»
проводит вечер современной хореографии «Точка».
Его идейные вдохновители – Светлана Саламова – художественный руководитель
народного ансамбля эстрадного танца «Фантазия» и образцового ансамбля эстрадного танца
«Фан + », а также Ольга Рудой - балетмейстер и преподаватель современного танца Тверского
колледжа культуры им. Н.А.Львова.
Его участники - лучшие творческие коллективы Твери!
Его зрители - жители и гости областной столицы и Верхневолжья, увлеченные
современной хореографией…
- Вся наша жизнь начинается с «точки» и происходит в движении, пока мы движемся – мы
существуем. - Утверждает чехословацкий танцовщик, хореограф и преподаватель Рудольф Лобан
(1879 - 1958 г.г.), который был наставником многих великих звезд современного танца,
создателем школы «свободного танца» и известной во всем мире системы анализа движений.
Несмотря на то, что с момента этих открытий прошло достаточно много времени, они не
потеряли своей актуальности и до сих пор используются многими современными хореографами в
своей работе. Разножанровость и смешение танцевальных направлений, индивидуальность
танцора или хореографа позволяют создавать новый «свободный» стиль. Кроме того,
современный танец во многом основан на импровизации…
Эти и многие другие подходы легли в основу экспериментального проекта – вечера
современного танца Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», его организаторов -
ведущих творческих коллективов Дворца - «Фантазии» и «Фан +», а также мастер - класса Ольги
Рудой, который пройдет для всех желающих участников в рамках мероприятия на Большой
сцене под названием «Танец рождается здесь и сейчас».
Еще один сюрприз ждет гостей в фойе Большого концертного зала, где ведущие мастера
современной хореографии г. Твери, в формате двигающихся живых статуй, также покажут свой
мастер-класс от профессионалов.
Главная идея проекта - объединить единомышленников современной хореографии и
вместе продолжить движение вперед.
… На протяжении всей своей жизни создатель системы анализа движений Р.Лобан был
уверен, что «современное общество находится под влиянием лишенных всякого смысла
физических ограничений. Снять их может лишь элемент танцевально-двигательной терапии –
танец!»
Танцуйте и будьте здоровы!