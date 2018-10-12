Ученики из Тверской области приняли участие в создании книги «Школьник 2018»

Ученики 7А класса Калашниковской средней общеобразовательной школы из Тверской области стали соавторами книги «Школьник 2018». Это издание – итог проекта «Всероссийская школьная летопись», в котором приняли участие ребята из 30 регионов страны.

В течение года ученики российских школ имели возможность в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» написать и издать книги о самых ярких событиях школьной жизни. Всем книгам присваивались ISBN номера, экземпляры передавались в Российскую государственную детскую библиотеку, школьную библиотеку и Книжную палату.

Лучшие тексты вошли в книгу «Школьник 2018», написанную ребятами из разных регионов страны. В ней представлены их воспоминания о школе, истории о том, что происходило на уроках и переменах, заветные мечты, размышления об учебе, родном городе и людях, живущих в нем, а также взгляды на жизнь и планы на будущее.

По итогам конкурса в издании будут опубликованы отрывки из книги «Такой вот ералаш» учеников 7А класса Калашниковской средней школы из Тверской области.

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области