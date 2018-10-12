Около 200 молодых артистов примут участие в фестивале любительских цирковых коллективов в Твери

22 и 23 октября 2018 года в Твери пройдет XIII межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». В нем примут участие молодые артисты из Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Удмуртии, Свердловской и Тверской областей – всего около 200 человек.

В программе – конкурсные просмотры коллективов, мастер-класс, гала-концерт лучших исполнителей. Кроме того, откроется творческая лаборатория.

В рамках конкурсной программы жюри фестиваля будет оценивать профессионализм исполнителей, оригинальность представленного образа, сложность трюков, стилистику грима, прически и костюмы, музыкальный и пластический рисунок номера и другие аспекты.

Гала-концерт лауреатов фестиваля состоится 23 октября в 17.00 в Тверском государственном цирке.

Учредитель и организаторы фестиваля «Праздник нашего детства» – Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества при содействии Российского Государственного Дома народного творчества им. В. Поленова и филиала Росгосцирка «Тверской цирк».

Пресс-служба Правительства Тверской области