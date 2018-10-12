В столице Верхневолжья завершается выставка-ярмарка «Тверской переплет»

21 октября в столице Верхневолжья завершается работа IV Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет»-2018, которая уже третий день проходит в Областной научной библиотеке им. Горького в Твери при поддержке Правительства региона. В мероприятии принимают участие литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и других регионов.

В этом году событие посвящено 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской, а также объявленному Президентом России Владимиром Путиным Десятилетию детства.

«Этот яркий просветительский проект – одно из самых заметных и ожидаемых событий в культурной и общественной жизни Верхневолжья. Программа «Тверского переплета» всегда радует посетителей интересными, содержательными и разноплановыми мероприятиями, привлекает юных читателей. Это значит, что форум выполняет свою основную миссию – способствует популяризации книги», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

21 октября в библиотеке продолжает свою работу торгово-выставочная площадка, книгообмен. На прозаической площадке выступят писатель-фантаст Александр Мазин, писатель Владимир Березин презентует книгу «Дорога на Астапово», также запланированы встречи с Александром Мурашовым, Евгением Новиковым.

В программе дня – презентация книги тверской поэтессы Марины Батасовой, квест-путеводитель по Твери «В тридевятом царстве, в Тверском государстве…», подведение итогов конкурса «Михаил Тверской. Семь веков подвига», посвященного главной теме выставки, презентация альманаха «Михаил Тверской. Путь домой».

Кроме того, продолжают свою работу детская и молодежная площадки, где можно познакомиться с творчеством детских авторов, принять участие в мастер-классах.

В течение трех дней работы выставки ее посетители могли пообщаться с

тверскими и российскими писателями – Вадимом Левенталем, Ганной Шевченко, Евгением Поповым, Шамилем Идиатуллиным, Денисом Драгунским и другими, принять участие в презентации новых книг и поэтических сборников, среди которых сборник Андрея Дементьева «И все-таки жизнь прекрасна», издание Нонны Волковой «Тверской Императорский дворец и Романовы. Хроника событий». Также состоялось награждение участников акции «Летнее чтение»-2018, была организована экскурсия «Отечестволюбец Михаил Тверской» и много других мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области