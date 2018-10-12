В Ржевском филиале Музея Победы в деревне Хорошево прошел исторический квест для школьников

В Ржевском филиале Музея Победы в деревне Хорошево Тверской области прошел исторический квест, посвященный Ржевской битве, ключевым событиям Великой Отечественной войны. В нем приняли участие около 50 школьников из Вышнего Волочка.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из направлений Стратегии духовно-нравственного воспитания детей на 2018-2027 годы.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал: дать знания – это вторичная задача по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился к себе, к семье, к Родине. Вся работа системы образования и воспитания должна быть ориентирована на решение этих задач», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В ходе исторического квеста школьники решали задания, опираясь на экспозицию музея. Во время викторины они узнали о Ржевской битве, вооружении красноармейцев, первом военном салюте Великой Отечественной войны, приказ о котором был отдан Верховным главнокомандующим, и многом другом. После квеста состоялся показ фильма «Ржевский выступ».

В музее в деревне Хорошево воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Сейчас здесь представлена расширенная экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В музее быт военного времени сочетается с современными технологиями – на мониторах демонстрируется фильм, посвященный Великой Отечественной войне.

Интерактивные экскурсии проводятся в музее на регулярной основе. В них принимают участие школьники из Твери и области, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.

В 2018 году более 1000 школьников посетили в Ржевском районе полевой лагерь экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Серия бесплатных автобусных экскурсий организована в рамках всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы».

В экспедиции приняли участие более 500 человек из 23 регионов России, Белоруссии, Латвии, Литвы. За три года ее проведения на местах кровопролитных боев Великой Отечественной войны поисковиками найдено более тысячи защитников Отечества, из небытия возвращены порядка 80 имен.

Во время Великой Отечественной войны под Ржевом шли ожесточённые бои. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек.

Память погибших солдат увековечат в мемориале советскому солдату. Строительство объекта планируется завершить в 2020-м, к 75-летию Великой Победы. Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево и виден с федеральной трассы М-9 «Балтия».

13 октября 2018 года Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании организационного комитета по установке Ржевского мемориала советскому солдату, которое провёл в Москве Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В обсуждении участвовали Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и другие почётные гости.

Создание Ржевского мемориала советскому солдату предполагает комплексный проект развития прилегающей территории. Планируется, что по масштабу он войдёт в число 5 крупнейших мемориальных комплексов России, посвящённых Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Правительства Тверской области