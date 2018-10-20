В Правительстве Тверской области обсудили ход работ по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери

20 октября Губернатор Игорь Руденяпровел совещание, на котором обсуждался ход работ по восстановлениюСпасо-Преображенского собора в Твери. В обсуждении приняли участиеМитрополит Тверской и Кашинский Савва, руководство благотворительного фонда «Собор».

Игорь Руденя отметил, что продолжение работ по восстановлению храма - даньуважения святым Михаилу Тверскому и Анне Кашинской, жизнь которых является примером служения Отечеству и народу.

В настоящее время на объекте выполняется кирпичная кладка наружных стен с перемычками и арками, а также сводов основной части собора. В процессе также работы по устройству монолитных сводов апсиды. Завершена кладка круглых и квадратныхколонн, устройствотрех монолитных порталов входа, перемычек паперти, основной части собора. Завершено изготовление кружал. Кроме того, в полном объеме проведены археологические работы в котловане колокольни ина участках тепловых сетей.

Восстановление святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. Сбор средств на проведение работ ведётся усилиями благотворительного фонда «Собор» при поддержке неравнодушных земляков.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. В советские годы собор был взорван.

Также участники совещания обсудили подготовку к мероприятиям, посвященным 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Основные события пройдут в столице Верхневолжья в декабре текущего года.

В начале ноября в тверском регионе пройдет XII Ассамблея Русского мира, часть мероприятий которойпосвящена знаковой дате. Ассамблея объединит более 600 участников из разных стран мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области