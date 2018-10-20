На выставке-ярмарке «Тверской переплет» проходят встречи с литераторами Верхневолжья и других регионов страны

20 октября – второй день работы IV Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет»-2018, которая проходит в Областной научной библиотеке им. Горького в Твери при поддержке Правительства региона. В мероприятии принимают участие литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и других регионов.

В этом году событие посвящено 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской, а также объявленному Президентом России Владимиром Путиным Десятилетию детства.

«Этот яркий просветительский проект – одно из самых заметных и ожидаемых событий в культурной и общественной жизни Верхневолжья. Программа «Тверского переплета» всегда радует посетителей интересными, содержательными и разноплановыми мероприятиями, привлекает юных читателей. Это значит, что форум выполняет свою основную миссию – способствует популяризации книги», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

20 октября в библиотеке работает торгово-выставочная площадка, организован книгообмен, квест для детей, книжная лотерея, экскурсия «Отечестволюбец Михаил Тверской». На прозаической площадке пройдет награждение участников акции «Летнее чтение»-2018, здесь же можно пообщаться с тверскими и российскими писателями – Вадимом Левенталем, Ганной Шевченко, Евгением Поповым, Шамилем Идиатуллиным, Денисом Драгунским и другими. На поэтической площадке выступят тверские поэты Святослав Михня, Виктория Исаева, Роман Гурский, Виктор Чудин, Ефим Беренштейн, Марина Батасова и другие. Также запланированы лекции, презентации книг от московских гостей.

Для подрастающего поколения организована отдельная площадка, где можно познакомиться с творчеством детских писателей, поучаствовать в мастер-классах.

19 октября, в день открытия выставки, состоялась интеллектуальная викторина «Михаил Тверской. Путь домой» в рамках конкурса «Михаил Тверской. Семь веков подвига», открылся книжный магазин «Чудетство», студенты и преподаватели Тверского полиграфического колледжа провели мастер-класс по изготовлению элементов книги. В зале искусств состоялся круглый стол, посвященный детским книгам, на музыкальной площадке выступил ансамбль гитаристов «Мьюзик-парад» детской школы искусств им. Андреева.

Выставка-ярмарка «Тверской переплет» работает 20 октября с 11.00 до 18.30, 21 октября с 11.00 до 16.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области