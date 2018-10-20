В Твери открылась уникальная выставка конаковского фаянса

Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей столицы Верхневолжья на выставку «Достойно называться искусством…», на которой представлены произведения художественного фаянса 2-й половины XX века, произведенные на Конаковском фаянсовом заводе им. М. И. Калинина.

«Сохранение и поддержка традиционных народных промыслов – задача, тесно связанная с развитием туризма в регионе. Это также стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Изделия, представленные на выставке, выполнены художниками, входившими в состав творческой лаборатории при Конаковском фаянсовом заводе, известном далеко за пределами нашей страны. Это произведения таких выдающихся мастеров декоративно-прикладного искусства, как Григорий Альтерман, Николай Коковихин, Отари Гагнидзе, Валерия Шинкаренко, Глеб Садиков, Генрих Вебер, Владимир Сергеев, Александр Казанков, Наталья Лепкалюк и др.

На экспозиции можно увидеть образцы ассортиментной массовой продукции предприятия – детские, столовые и кофейные сервизы, комплекты для фруктов, образцы сувениров. Эти изделия в 1950-1990-е годы выставлялись в нашей стране и за рубежом.

Конаковский фаянс выпускался большими тиражами. При этом каждый предмет «массовки» утверждался Художественным советом при заводе. Одно из требований – удобство применения в быту, в то же время фаянсовые изделия должны были нести в себе художественное начало.

В настоящее время конаковский тиражный фаянс имеет статус музейного экспоната.

Выставка «Достойно называться искусством…» действует до 9 января 2018 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 3 (Тверской Императорский дворец, «Башня искусств», 1-й этаж). Справки по телефону: 34-62-43.

Справочно: 11 июля 2018 года в Конаково Тверской области состоялось торжественное открытие производственно-туристического комплекса «Конаковский фаянс». Проект нацелен на возрождение одного из самых известных брендов Верхневолжья. Комплекс создан на базе бывшей художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода.

Один из старейших в России заводов по производству фаянса и фарфора был основан в 1809 году в селе Кузнецово (ныне – Конаково) Тверской губернии. Он всегда славился техническим и художественным качеством своей продукции. В XIX веке получал заказы на столовые сервизы от императорской фамилии, после революции поставлял изделия не только в регионы страны, но и в 35 других государств.

В 1900 году мастера завода на Всемирной выставке в Париже получили Гран-при за фаянсово-эмалевый иконостас. В 1937 году продукция завода также была удостоена гран-при Всемирной Парижской выставки, в 1958-м — серебряной медали Всемирной Брюссельской выставки, в 1962 и 1973-м — медалей международных выставок керамики.

Посуда и сувениры из конаковского фарфора и фаянса сейчас представлены в Эрмитаже, Русском музее, а также в музее фаянса в Конаково. Его регулярная экспозиция насчитывает более 300 изделий. В запасниках Тверской областной картинной галереи и Тверского государственного объединенного музея хранится порядка 12 тысяч экземпляров.

Пресс-служба Правительства Тверской области