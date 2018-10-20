В Правительстве Тверской области рассмотрели Программу ремонта дорог местного значения и дворовых территорий на 2019 год

Программа ремонта в Тверской области автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий в 2019 году рассмотрена на совещании 19 октября, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Дороги – это лицо Тверской области. Хорошие, качественные трассы обеспечивают возможности для дальнейшего развития территории, в том числе малого бизнеса», – сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, в приоритете – дороги с высоким транспортным потоком, ведущие к инвестиционным площадкам, значимым объектам экономики и социальной сферы, к туристским достопримечательностям.

На совещании рассмотрены объекты, которые планируется привести в порядок в областной столице, крупных городах Верхневолжья – Ржеве, Торжке, Кимрах, Вышнем Волочке, а также в районах Тверской области.

Глава региона обратил внимание на необходимость контроля за сроками ремонта, соблюдением стандартов, культурой проведения работ. Говоря о реализации мероприятий в Твери, Игорь Руденя поручил проработать вопрос о приведении в порядок фасадов домов в центральной части города.

В целом объем дорожного фонда Тверской области в 2019 году составит более 7,1 млрд рублей. Из них свыше 2,3 млрд рублей предусмотрены на поддержку муниципалитетов в ремонте дорог местного значения.

Справочно: В настоящее время регион готовится принять участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированным Президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что благодаря реализации нацпроекта в ближайшие 6 лет в Тверской области будет приведено в нормативное состояние не менее 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также около 250 км улиц Твери.

Тверская область подала одну из самых крупных заявок на участие в национальном проекте. В план 2019 года включено 42 объекта на региональных дорогах. На их ремонт планируется направить 2,9 млрд рублей из федерального бюджета, около 3,5 млрд рублей из областного бюджета.

При выборе объектов учитывалось их состояние, социальная значимость, интенсивность движения, аварийность, наличие туристических маршрутов. Для областной столицы критериями отбора также стало наличие маршрутов движения общественного транспорта, видовая значимость дорог для улучшения внешнего облика города.

В период с 2020 по 2024 годы работами будет охвачено еще 135 объектов, стоимость ремонта составит около 35,9 млрд рублей.

По итогам реализации нацпроекта доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в регионе должна увеличиться до 50%, в Твери до 85%.

Пресс-служба Правительства Тверской области