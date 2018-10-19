Игорь Руденя укрепил позиции в рейтинге «Индекс власти»

Губернатор Игорь Руденя вместе с коллегами из Калининградской, Иркутской, Томской и Тюменской областей занимает 20-24 место в октябрьском рейтинге «Индекс власти». За месяц глава тверского региона укрепил свои позиции в рейтинге на 1 пункт. Об этом сообщается на сайте «Давыдов.Индекс».

В октябре публичная активность Игоря Рудени тесно связана с федеральной повесткой. Месяц начался с участия в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, в ходе которого губернатор Верхневолжья принял участие в совещании по цифровизации электросетей, а также провел ряд переговоров с руководителями крупных компаний топливно-энергетического комплекса.

Затем сама Тверская область стала центром обсуждения перспектив развития водного туризма на форуме «Реки России», который посетила вице-премьер Ольга Голодец, назвавшая регион одним из флагманов туристической отрасли и поддержавшая проект по развитию системы сельских клубов, а также по восстановлению значимых историко-культурных объектов региона, ремонту зданий театров. На форуме Игорь Руденя представил проект кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он предполагает строительство в Тверской области более 30 объектов современной туристской и транспортной инфраструктуры.

Тема развития культуры была продолжена на заседании организационного комитета по установке Ржевского мемориала советскому солдату, которое провёл в Москве министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Игорь Руденя также обсудил с министром ряд актуальных для региона вопросов. В частности, речь шла о развитии досуговых учреждений на селе. По итогам встречи глава федерального ведомства дал ряд поручений.

Также в октябре Игорь Руденя принял участие в работе круглого стола, посвящённого истории российского крестьянства. Актуальные вопросы обсудили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, представители органов государственной власти, аграрного бизнеса, историки.

Важным решением в социальной сфере стали утвержденные планы по реализации новых мер, направленных на поддержку материнства, семей с детьми. Финансирование мероприятий, связанных с соцподдержкой жителей региона, обсуждалось при рассмотрении проекта бюджета региона на заседании Правительства области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В частности, с 2019 года предусмотрена единовременная выплата молодым семьям на предоставление ипотечного кредита. В бюджете на эти цели заложено 18 млн рублей. Еще одно нововведение – ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. По этой статье в следующем году выделяется 10 млн рублей. В целом в 2019 году на поддержку семей с детьми в Тверской области направят более 2,3 млрд рублей, в том числе свыше 1,4 млрд рублей на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка.

Как отмечают составители рейтинга «Индекс власти», слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов.

Михаил Бородов