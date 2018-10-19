19 октября Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, руководители силовых структур, главы муниципальных образований, почетные граждане региона. Торжественная церемония была приурочена к Дню герба и флага Тверской области, который отмечается 21 октября.

«Герб и флаг символизируют многовековую историю тверского края, как одного из духовных, экономических и политических центров нашей страны. Здесь, на земле истока великой русской реки Волги, формировался наш национальный характер, в основе которого – любовь к Отечеству, преданность вере отцов, готовность встать на защиту родной земли», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Патриотизм, верность духовным и культурным традициям, способность самоотверженно трудиться на благо родного края отличают жителей Верхневолжья и сегодня.

Высокой государственной награды - ордена Дружбы удостоен Митрополит Виктор. Эта награда - заслуженная оценка многолетнего пастырского труда Владыки, его огромного вклада в возрождение древних святынь и созидание новых храмов, сохранение духовного наследия тверской земли – подчеркнул Игорь Руденя.

«В этом году мы отмечаем 700-летие подвига Михаила Тверского и 650-летие со дня преставления Анны Кашинской. Сегодня хочется всем напомнить, что надо следовать примеру и образу жизни этих святых», - подчеркнул Митрополит Виктор.

Медалью ордена «Родительская слава» отмечена семья Нуралиевых, воспитывающая пятерых детей, которые успешно продолжают спортивные семейные традиции.

Знаком Губернатора «Во благо земли Тверской» награжден старший вице-президент банка «Российский капитал» Олег Бетин. Глава региона поблагодарил его за содействие тверскому региону в решении вопроса обманутых дольщиков СУ-155.

Государственными наградами отмечены представители рабочих профессий, педагоги. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени вручена водителю-испытателю завода «Эксмаш» Алексею Вишнякову, почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено учителю математики Удомельской школы №5 Тамаре Цапиевой, благодарность Президента России Владимира Путина объявлена заместителю главы, заведующей отделом культуры администрации Весьегонского района Тверской области Екатерине Живописцевой, старшему воспитателю детского сада №4 «Ласточка» Красного Холма Валентине Ляленковой.

Региональными наградами отмечены 22 жителя Верхневолжья. Почётный знак «Слава матери» вручён Наталье Волковой из Твери, нагрудный знак Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» - директору ООО ПО «Завод Бежецксельмаш» Анатолию Журавлеву, директору магазина в городе Зубцов Надежде Работенковой, памятный знак Губернатора «За доблестную службу в Тверской области» - заместителю начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Александру Пухову, председателю правления регионального отделения общественной организации «Союз десантников» Андрею Савельеву.

«Знаменательно, что эта церемония проходит накануне Дня герба и флага Тверской области. Библиотеки проводят большую работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Без знания истории края невозможно воспитать человека и патриота. Наша работа находит отклик среди молодых людей», - сказала заведующий сектором читального зала библиотеки Лихославльского района Елена Соколова.

Также региональными наградами и наградами Губернатора Тверской области отмечены достижения в развитии сельского хозяйства и промышленности, энергетики и финансов, здравоохранения и образования, культуры и искусства, гостиничных услуг Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области