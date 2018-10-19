К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

«Заря» продолжает публикации от цифровом телевидении. Напоминаем, что с 1 января 2019 года передача аналогового сигнала прекращается по всей стране и каждый телезритель, который пользовался до этого коллективной антенной или антенной типа «сушилка», надомной на крыше в частном доме и т.п., должен быть готов к приему на свой телеприемник сигнала цифрового ТВ. Не стоит беспокоиться тем, у кого стоит спутниковая антенна типа «Триколор» или «НТВ+», а также, если ваш телевизор подключен к сети городского или поселкового кабельного ТВ или вы принимаете телесигнал по линия интернет-связи (Эппл ТВ и т.п.)

Специалисты продолжают отвечать на возможные вопросы телезрителей.

Если вы увидели на экране телевизора литеру А

1. Маркировка аналоговых телеканалов

- РТРС совместно с федеральными телеканалами маркирует аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, а также «Россия 1» и СТС. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.

- Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала.

- Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.

- Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире указанных каналов начиная с начала июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания.

2. Пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала

- Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.

- Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование, потеряют возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм.

3. Если вы увидели на экране литеру «А»

- Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, рассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой телеприставки.

- По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем населенном пункте и необходимого пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: смотрицифру.рф

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать по бесплатному номеру: 8-800-220-2002.