БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Как привить финансовую культуру школьникам Верхневолжья

Повышение уровня финансовой грамотности школьников региона – совместная задача Министерства образования Тверской области и Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО. О возможностях получать качественные финансовые знания даже в самых отдалённых районах области рассказали сотрудники Отделения Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу на Коллегии Министерства образования Тверской области.

«Стартовала осенняя сессия проекта Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности». Эти занятия - не назидательное обучение, а живое общение с лектором в формате вебинара. Все интересные случаи и ситуации для ребят подробно разъясняют профессионалы финансовых рынков - представители банков, финансовых организаций, пенсионного фонда, налоговой инспекции. Лекторы также оперативно отвечают на вопросы учеников, которые можно задать в чате», - рассказал заместитель управляющего Отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО Вадим Тетин.

«Главная задача этих уроков - научить школьников критически оценивать поступающие финансовые предложения, правильно оценивать финансовые риски и отличать мошенников», - подчеркнула Наталья Тарасова, консультант министерства образования Тверской области.

На Коллегии Министерства образования Тверской области решено организовать регулярное участие муниципальных общеобразовательных организаций в онлайн уроках финансовой грамотности.

Школьники Вышнего Волочка и Торжка уже стали самыми активными слушателями лекций Банка России. Уроки включены в образовательный процесс в большинстве учебных заведений этих муниципальных образований. «В нашем городе восемь общеобразовательных учреждений уже участвуют в занятиях. Темы уроков были различные: и "Твой кошелек и как ты им распоряжаешься", и "Мой личный бизнес-план, как я им руковожу», - отметила Наталья Кондакова, руководитель отдела образования г. Вышний Волочек. По отзывам учителей, старшеклассникам такие знания помогают лучше подготовиться к Единому государственному экзамену. Многие вопросы занятий затрагивают школьные предметы, например обществознание и математику.

Впрочем, принять участие в таких уроках могут все учебные заведения, имеющие доступ к сети интернет. Учителю достаточно зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru (дни финансовой грамотности), выбрать интересующую тему, дату и время занятия. Онлайн уроки бесплатны, после курсов каждый слушатель получает электронный сертификат.