БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Как привить финансовую культуру школьникам Верхневолжья

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Повышение уровня финансовой грамотности школьников региона – совместная задача Министерства образования Тверской области и Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО. О возможностях получать качественные финансовые знания даже в самых отдалённых районах области рассказали сотрудники Отделения Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу на Коллегии Министерства образования Тверской области.
«Главная задача этих уроков - научить школьников критически оценивать поступающие финансовые предложения, правильно оценивать финансовые риски и отличать мошенников», - подчеркнула Наталья Тарасова, консультант министерства образования Тверской области.
Школьники Вышнего Волочка и Торжка уже стали самыми активными слушателями лекций Банка России. Уроки включены в образовательный процесс в большинстве учебных заведений этих муниципальных образований. «В нашем городе восемь общеобразовательных учреждений уже участвуют в занятиях. Темы уроков были различные: и "Твой кошелек и как ты им распоряжаешься", и "Мой личный бизнес-план, как я им руковожу», - отметила Наталья Кондакова, руководитель отдела образования г. Вышний Волочек. По отзывам учителей, старшеклассникам такие знания помогают лучше подготовиться к Единому государственному экзамену. Многие вопросы занятий затрагивают школьные предметы, например обществознание и математику.