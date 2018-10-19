Выставку-ярмарку «Тверской переплет» посвятили 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской

С 19 по 21 октября 2018 года в Областной научной библиотеке им. Горького в Твери при поддержке Правительства региона проходит IV Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет». В этом году событие посвящено 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской, а также объявленному Президентом России Владимиром Путиным Десятилетию детства. В мероприятии принимают участие литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и других регионов.

«Этот яркий просветительский проект – одно из самых заметных и ожидаемых событий в культурной и общественной жизни Верхневолжья. Программа «Тверского переплета» всегда радует посетителей интересными, содержательными и разноплановыми мероприятиями, привлекает юных читателей. Это значит, что форум выполняет свою основную миссию – способствует популяризации книги», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В эти дни в библиотеке откроется торгово-выставочная площадка, будет организован книгообмен. Также запланированы презентации книг, в том числе альманаха «Михаил Тверской. Путь домой», сборника Андрея Дементьева «И все-таки жизнь прекрасна», издания Нонны Волковой «Тверской Императорский дворец и Романовы. Хроника событий» и других.

Главной теме выставки-ярмарки посвящена интеллектуальная викторина «Михаил Тверской. Путь домой», которая пройдет в первый день работы на детской площадке в рамках конкурса «Михаил Тверской. Семь веков подвига». Здесь же состоится викторина «Босикомые», мастер-класс «Сказки из сосновой коры», будут организованы обзоры книжных новинок, откроется книжный магазин «Чудетство». Еще один мастер-класс – по изготовлению элементов книги – проведут студенты и преподаватели Тверского полиграфического колледжа.

В зале искусств состоится круглый стол, посвященный детским книгам, на музыкальной площадке выступит ансамбль гитаристов «Мьюзик-парад» детской школы искусств им. Андреева.

20 октября и 21 октября запланированы детский квест, экскурсия «Отечестволюбец Михаил Тверской», награждение участников акции «Летнее чтение»-2018. На прозаической площадке можно будет пообщаться с тверскими и российскими писателями – Вадимом Левенталем, Ганной Шевченко, Евгением Поповым, Шамилем Идиатуллиным, Денисом Драгунским и другими. На выставке также запланированы встречи с российскими и тверскими поэтами, дискуссии, лекции, мастер-классы, музыкальная программа.

Выставка-ярмарка «Тверской переплет» работает 19 октября с 13.00 до 18.30, 20 октября с 11.00 до 18.30, 21 октября с 11.00 до 16.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области