ПРАЗДНИК В ГАВРИЛКОВЕ

Череду дней поселков, сел и деревень завершили в Козловском сельском поселении - самом малочисленном по населению сельском поселении Конаковского района, официально здесь проживают 337 человек (по переписи 2017 года).

Поселение особенное, полностью расположенное на территории национального парка «Завидово», со своей атмосферой и особым пропускным режимом. Нынешний статус и границы поселения были установлены в 2005 году законом Тверской области № 31-зо. Несмотря на небольшую численность проживающих людей, в поселение входит 18 населенных пунктов, в основном, деревень. До начала реализации 131-го федерального закона о местном самоуправлении здесь был Гаврилковский сельсовет. Поэтому центром поселения считается деревня Гаврилково. Здесь и здание администрации, и клуб. Коренное население в основном работало и работает в СПК «Завидово», одном из старейших сельхозпредприятий района, основанного на базе бывших колхозов. Гаврилково – деревня старая, первое упоминание о ней датируется 1624 годом. Поэтому можно смело утверждать, что в прошлую субботу ее жители отмечали свое 394-летие, что, согласитесь, немало.

На праздник в деревню приехали почетные гости. Это, прежде всего, районное руководство: глава Конаковского района Людмила Козлова и исполняющая обязанности главы администрации Конаковского района Наталья Василенко. Приехали и соседи – глава Козловского городского поселения Людмила Законова и глава поселка Новозавидовский Александр Коршев. Торжественная часть праздника проходила в очень маленьком и неимоверно уютном сельском клубе, который в Гаврилкове расположен в деревянной русской избе, и его внутреннее убранство вызывает ассоциации с пряничным домиком. Кстати, помимо клуба с миниатюрным зрительным залом на 50 мест, в избушке еще располагается и деревенская библиотека!

Праздничная программа была посвящена не только Дню поселения, но и предстоящему Дню сельского хозяйства: ведь большая часть жизни деревенских жителей связана именно с ним. В самом начале праздника всех жителей и гостей поздравила глава поселения Елена Медведева. От имени вновь избранного Совета депутатов Козловского сельского поселения 4 созыва она от души поздравила всех жителей и гостей с двойным праздником:

- Жить на селе – это и ответственно, и сложно, и в то же время интересно. Поэтому я хочу сегодня пожелать вам, конечно же, здоровья, мирного неба над головой нам всем, быть добрее и внимательнее друг к другу, и пусть у нас все получится! А после торжественной части приглашаю всех на чаепитие с пирогами!

Праздничную программу вели солисты ансамбля «Фантазия» из Дмитровой Горы Нина Юдина и Лидия Котамова. И после поздравления главы поселения Елены Медведевой они пригласили на сцену самых почетных гостей - представителей муниципальной власти Конаковского района. Первой слово взяла глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА:

- От всей души хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за отношение к своему делу. Особая благодарность – ветеранам труда. Хочу сказать спасибо и нынешней молодежи, которая не уехала в большой город, а продолжает дело своих отцов и матерей. Берегите свою малую родину – она у вас одна. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, добра и самого главного – благополучия в семьях и мирного неба над головой!

Людмила Алексеевна вручила главе Козловского сельского поселения Елене Медведевой свидетельство о занесении ее портрета на Доску почета «Лучшие люди Конаковского района» и памятный подарок, отметив, что это одна из лучших глав поселений в районе и она очень уважаема среди людей. Затем слово было предоставлено Наталье ВАСИЛЕНКО:

- Уважаемые земляки! От имени администрации Конаковского района примите самые добрые и искренние поздравления с вашим праздником. И по традиции, когда отмечают День поселения, на сцене чествуются самые лучшие. Поэтому давайте вместе порадуемся сегодня за себя, за своих друзей и соседей!...

Почетная грамота главы администрации Конаковского района за многолетний добросовестный труд была вручена Галине Петровне Ястребовой, полеводу СПК «Завидово». Благодарность главы Конаковского района – Галине Валентиновне Усенко, Валерию Анатольевичу Усенко и Валентине Викторовне Кузьмовой.

Выступили с поздравлениями и главы-соседи. Глава Козловского городского поселения Людмила ЗАКОНОВА поздравила всех с праздником и пожелала счастья, добра и семейного благополучия. К словам поздравления присоединился и глава поселка Новозавидовский Александр КОРШЕВ:

- В далеком 78-м году я начинал свою трудовую биографию в Конаковском районе, в деревне Селиверстово Гаврилковского сельсовета. Поэтому ваши места для меня особенные. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и огромное спасибо вам за все!

За преданность делу в этот день чествовали Г.А.Золотухину, Л.А.Титову, которые проработали более сорока лет, а также Е.А.Груздову, Г.С.Петухову, В.П.Бойкову, Р.М.Виноградову, П.В.Евгеньева и К.С.Евгеньеву, П.В.Тарасову, В.П.Кожевникову и Г.Н.Цветкову. В номинации «Земледелие» чествовали Н.П.Митрохина, Е.Н.Уткина, Е.В.Федорова, А.Н.Горшкова, В.М.Щербакова. В номинации «Животновод» - В.Д.Мирохину, А.В.Наумову, А.П.Суглобову, Л.П.Волошину, Т.П.Сергееву... В номинации «Семейное дело» - Валентину Анатольевну и Галину Валентиновну Усенко, которые вырастили 5 детей, 12 внуков и есть даже правнучка! В семье Вячеслава Ивановича и Валентины Дмитриевны Никитиных – трое детей и четыре внука. Также в этой номинации - семья Ястребовых: Владиимр Александрович и Галина Петровна.

В номинации «Профи многолетней выдержки» чествовали Валентину Викторовну Круглову, которая 28 лет проработала бригадиром, а затем ветеринарным врачом. Она приехала на праздник из отдаленной деревни Дорино. В номинации «Реализатор сельскохозяйственной продукции» чествовали Людмилу Владимировну Коренькову и Зинаиду Петровну Алисину.

В номинации «Молодожены» отметили молодую семью Потаповых - Наталью и Олега. Их же поздравили с рождением сына. А в номинации «Многодетные семьи» отметили Анастасию Шлемакову и чету Михаила и Людмилу Петуховых. В каждой семье – по трое детей. И под занавес праздника была отмечена заведующая Доринским медпунктом Надежда Александровна Колпакова.

Украшением концертной программы праздника стали вокальный ансамбль «Фантазия», хореографический ансамбль «Калейдоскоп», солисты Дмитрий Юдин, Софья Кутилина, Евгений Жарков. Праздник подошел к концу, но сам праздничный день еще не закончился: всех его участников ждали обещанные пироги и горячий чай. За душевными разговорами и пролетел вечер.

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.