21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1996 году постановлением Законодательного собрания был принят закон Тверской области «О гербе и флаге Тверской области». Закон устанавливает официальные символы области, их описание, регулирует отношения, связанные с их использованием. В 2006 году в закон были внесены изменения, которые установили праздник – День герба и флага Тверской области.

Тверская геральдика имеет многовековую историю. Тверской князь Михаил Ярославич (1304-1318) пользовался печатями с образом архангела Михаила с державой в левой руке и крестом в правой. На завесе трона царя Михаила Федоровича Романова тверская эмблема представляла собой «стул без спинки, на нем корона». 10 октября 1780 года Екатериной II окончательно был утвержден герб Твери со следующим описанием: «в красном поле на зеленой подушке золотая корона». В 1865 году был официально утвержден герб Тверской губернии. Герб Тверской области: «В червленом щите стоящий на золотом двухступенчатом подножии такового же цвета трон без подлокотников с высокой спинкой; на сидении на зеленой с золотым украшениями и кистями подушке – шапка Мономаха». Флаг Тверской области представляет собой прямоугольное полотнище; на центральной части полотна, составляющей 2/4 общей длины флага, помещается двустороннее изображение основного элемента герба Тверской области – трона с высокой спинкой и лежащей на зеленой подушке шапки Мономаха. Две вертикальные полосы желтого цвета полотнища флага располагаются по обеим сторонам центральной части красного цвета. Современный герб города Твери утвержден Решениями Тверской городской думы «В червленом поле на золотом стуле (без спинки), покрытом зеленой, с золотыми кистями и шнуром по краю, подушкой – золотая, украшенная зелеными самоцветами корона о пяти видимых листовидных зубцах – трех больших, перемежающихся двумя меньшими». Флаг города Твери представляет собой прямоугольное желто-красножелтое полотнище с горизонтальным расположением цветных полос. В центре красной полосы располагается одноцветный контурный рисунок герба города Твери без гербового щита. Обратная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области! C 1996 года эта дата является одной из важнейших в региональном календаре Верхневолжья. Официальные символы региона напоминают о выдающейся роли тверской земли в развитии Отечества. Наш край, где берет свое начало великая река Волга, внес весомый вклад в создание и развитие сильного и независимого российского государства, защиту национальных интересов, формирования высоких духовных и нравственных идеалов нашего народа.

Сегодня, в дни знаменательных дат и во время торжественных мероприятий, в нашем регионе вместе с российским триколором поднимается флаг Тверской области. Как и много веков назад, граждане Верхневолжья живут одной судьбой с Россией, своим трудом укрепляют мощь и славу страны, сохраняют и преумножают ее культурное и духовное наследие. Гордость историей родной земли, любовь к отчему краю и ответственность за его судьбу передаются от поколения к поколению жителей Тверской области, являются залогом новых свершений во имя нашей Родины. В праздничный день желаю вам мира, счастья, радости и добрых событий!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые жители Конаковского района!

Сегодня мы отдаем дань уважения официальным символам региона. Государственная символика – это мощь и величие, знак суверенитета, это то, что всегда выгодно отличает страну в мировом сообществе. В ней заложено историческое наследие, военные и трудовые подвиги наших дедов, переплетение межнациональных культур и традиций государства.

История символов тверской земли уходит в глубину веков. Они многие столетия объединяли наших предков так же, как объединяют нас сейчас. Мы должны чтить и хранить богатейшее наследие предков, понимать уникальность и неповторимость родной страны и нашей тверской земли. Поздравляем вас с Днем герба и флага Тверской области! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением депутат Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова,

и.о. главы администрации Конаковского района Н.В.Василенко.