ДО ЮБИЛЕЯ – СЧИТАННЫЕ ДНИ

В честь 100-летия ВЛКСМ, которое вся страна будет отмечать 29 октября, в Конаковском районе запланировано множество мероприятий, многие из которых уже состоялись.

В районном ДК «Современник» в течение октября прошли три литературных гостиных по тематике истории комсомола. По мнению председателя районного совета ветеранов Галины Аксеновой, это очень хорошая форма организации досуга для тех, кому комcомол стал в жизни верным другом и надежным помощником. Ветераны общались, просматривали фильмы. Не оставалось в стороне и подрастающее поколение. Также для школьников проводятся экскурсии на Конаковскую ГРЭС, организаторами которых стало ПАО «Энел Россия». Электростанция строилась в формате комсомольской ударной стройки, и учащимся школ (а на экскурсии приезжали делегации со всего района) есть что показать и рассказать.

В 28 школах района оборудованы музейные уголки и экспозиции в школьных музеях, посвященные ВЛКСМ. В некоторых школах они выполнены на очень достойном уровне, и мы про это вам еще обязательно расскажем. Стенд с книгами про комсомол оборудован и в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке.

Всего шесть дней осталось до важнейшего события – вскрытия «капсулы времени» с посланием потомкам, которую торжественно закладывали в декабре 1968 года в честь сдачи в эксплуатацию 6-го энергоблока станции секретарь комсомольской организации управления строительства Конаковской ГРЭС Вилли Тидо. Спустя полвека он же и достанет эту капсулу, которая была замурована в стену энергоблока.

Ну и, конечно, все с нетерпением ожидают главного праздника в честь юбилея ВЛКСМ, который пройдет в районном ДК «Современник» в следующую пятницу. В программе – театрализованное представление, выступления ветеранов комсомола, праздничный концерт, фотовыставка проекта «Конаково. Век двадцатый» и раздача спецвыпуска «Зари». А в день рождения комсомола делегация конаковских ветеранов поедет на торжественное мероприятие в Тверь, посвященное празднику.