МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О ремонтах в образовательных

учреждениях Конаковского района



Новый учебный год 2018-2019 уже в разгаре. А готовится к нему начали, как только завершился предыдущий: речь идет о проведении ремонтных работ. Ранее мы сообщали, что в этом году из бюджета Конаковского района на подготовку образовательных учреждений (ремонты, обеспечение мер безопасности) выделено более 42 миллионов рублей. Сегодня мы более подробно попробуем рассказать о том, куда были потрачены деньги и какие работы были проведены.

Муниципальная образовательная система Конаковского района состоит из 63 учреждений, которая включает 30 школ, 26 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования. Все учреждения получили паспорта безопасности. Для каждого из образовательных учреждений были выделены денежные средства на проведение самостоятельного мелкого ремонта. Крупные ремонтные работы прошли в 39 образовательных учреждениях: в 15 детских садах, 22 школах и двух учреждениях дополнительного образования.

На участие в программах софинансирования из бюджета района было выделено 1 404 439 рублей, из средств регионального и федерального бюджетов 6 766 663 рубля. Были проведены следующие виды работ:

1. МБОУ СОШ №1 п.Редкино – ликвидация второй смены для 51 человека.

2. МБОУ СОШ с.Селихово - ремонт кровли.

3. МБОУ СОШ №3 п.Редкино – приобретение оборудования для пищеблока.

4. МБОУ СОШ п.Озерки – оборудование спортивной площадки по программе «Сельский спорт».

На сумму более 14,5 миллиона рублей проведены ремонтные работы по судам.

Судебные решения по установке ограждений в МБОУ СОШ № 1 п.Редкино, МБОУ СОШ №2 п.Редкино, МБОУ СОШ №3 п.Редкино. МБОУ СОШ п. Первое мая, МБОУ СОШ с. Городня и судебный иск МБОУ СОШ с. Завидово будут исполнены в 2018 году.

Судебные решения по образовательным учреждениям МБОУ СОШ №1 п.Редкино, МБОУ СОШ №2 п.Редкино, МБОУ СОШ №3 п.Редкино, МБОУ НОШ 2-е Моховое, МБДОУ ДС №10 п. Редкино, МБОУ СОШ №1 г. Конаково, МБОУ СОШ №6 г. Конаково, МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский, МБОУ СОШ п. Радченко исполнены частично, планируется проведение работ в 2019-2020 гг.

Проведены косметические ремонтные работы, аварийные ремонты крыш и водоснабжения, ремонты пожарной и канализационной систем, замена системы теплоснабжения в СОШ Завидово.

Безопасность

в 2018 году

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района, на укрепление антитеррористической и противокриминальной защищенности в 2018 году в бюджете Конаковского района предусмотрены средства в размере 5 017 000 рублей, которые направленны на установку видеонаблюдения, ограждений и тревожных кнопок:

• Установка видеонаблюдения в 11 детских садах на сумму 1230000 рублей, в пяти учреждениях дополнительного образования на сумму 285 000 рублей.

• Установка ограждений в пяти школах.

• Установка тревожных кнопок в 13 образовательных учреждениях.

В 2018 году удалось закончить оборудование всех 63 образовательных учреждений видеонаблюдением. Во всех детских садах завершить установку домофонов.

Как сообщили в управлении образования администрации Конаковского района, в бюджете 2019-2020 годов планируется предусмотреть средства на модернизацию систем видеонаблюдения, систем доступа в образовательные учреждения (турникеты и домофоны) и плановую замену ранее установленных систем (с 2012 года).

Во всех 63 ОУ подготовлены, согласованы и получены паспорта безопасности

Подготовка документации и устранение аварийных работ

На подготовку проектно-сметной документации и устранение внеплановых аварийных работ из бюджета выделено порядка 2,7 миллиона рублей.

Ремонт образовательных учреждений по программе «Доступная Среда»

На реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году в бюджете района предусмотрено 1094 000рублей. Полностью за счет средств муниципального бюджета выполняется ремонт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»: обустройство туалета, подъемного устройства, обустройство мест для инвалидов в спортивном зале.

Выполняется подготовка проектно-сметной документации для коррекционной школы №4.

Энергоэффективность

В рамках проведения работ по энергоэффективности в 2017 году было проведено обследование всех образовательных учреждений. В период 2017-2018 учебного года в 26 образовательных учреждениях заменены 1411 люминесцентных ламп на светодиодные на сумму более 1,3 миллиона рублей.

В МБОУ СОШ №3 п.Редкино приобретены индукционные плиты с необходимым оборудованием.

Заменена система отопления в МБОУ СОШ с. Завидово.

Планируется заключение энергосервисных контрактов в пробном (пилотном варианте) в школах п. Редкино.

Спонсорская помощь

Помимо бюджетных средств использовались и спонсорские, основными спонсорами выступили Конаковская ГРЭС, ОАО РЖД и Фонд поддержки общественных инициатив. Ремонтные работы были проведены в 10 образовательных учреждениях: заменены окна, устранена протечка кровли, проведены косметические ремонты, закуплено спортивное оборудование. Общая сумма спонсорских средств составила 5 400 000 рублей. Спонсорскую помощь получили: МБДОУ № 10 г. Конаково; МБДОУ № 11 г. Конаково; МБДОУ № 12 г.Конаково; МБДОУ № 14 г.Конаково; МБОУ СКШ № 4 г.Конаково; МБОУ СОШ № 3 г. Конаково; МБОУ СКШ № 4 г. Конаково; МБОУ СОШ № 6 г. Конаково; МБОУ СОШ № 7 г. Конаково; МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» г. Конаково

Средства депутатов Собрания депутатов Конаковского района

Каждому из депутатов из бюджета района было выделено 200 тысяч рублей, которые депутаты расходовали по обращениям граждан. Все депутатские деньги были переданы в образовательные учреждения. Проведены работы на общую сумму 4 200 000 рублей. Были заменены оконные блоки, закуплено звуковое оборудование, проведены ремонты кабинетов. Ремонты прошли в МБОУ СОШ с. Селихово; МБДОУ СОШ №1 д. Вахонино; МБОУ СОШ № 3 г. Конаково; МБОУ гимназия №5 г. Конаково; МБОУ СОШ №8 г. Конаково; МБДОУ детского сада №9 г. Конаково; МБДОУ детский сад №14 г. Конаково; МБДОУ детский сад № 10 г. Конаково; МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева»; МБОУ СОШ №7 г. Конаково; МБОУ СОШ п. Радченко; МБОУ СОШ д. Мокшино; МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский; МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский; МБДОУ детский сад №3 п. Редкино; МБДОУ детский сад № 5 п. Редкино; МБОУ СОШ № 2 п. Редкино; МБОУ СОШ п. Озерки; МБОУ НОШ п. 2-е Моховое; МБДОУ ДС д. Мокшино; МБОУ СОШ №2 г. Конаково; МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский; МБДОУ детский сад №1 п. Новозавидовский; МБДОУ детский сад д. Ручьи; МБОУ СОШ д. Ручьи; МБОУ СОШ с. Завидово; МБУ ДЮСШ «Олимп»; МБОУ СОШ №6 г. Конаково; МБДОУ детский сад №7 г. Конаково; МБДОУ детский сад №12 г. Конаково.

КОНАКОВСКИЕ СЫРЫ ВНОВЬ ОТЛИЧИЛИСЬ.



На этот раз в Тамбове. Высокую оценку там получил наш фестиваль «Верещагин СырFест».

С 12 по 13 октября в Тамбове проходил финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards среди представителей Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На конкурс было представлен 131 проект из 29 регионов по всем номинациям (а их было 19). Оценку проектов осуществляли 20 членов экспертного совета, в том числе такие именитые, как председатель экспертного совета Ольга Хоточкина, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет» и Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС «Region PR», член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм), основатель Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».

Заявка от Конаковского района была подана на электронной площадке. Защиту проекта представляли Татьяна Скрандовская (администрация Конаковского района), Лариса Алеева (ООО «Компания Продвижение») и Яна Соколова (Event-отель «Конаково Ривер Клаб»). Конкурс в «нашей» номинации был серьезным - 28 заявок, и 21 из них прошли в финал этого регионального конкурса. Рассказывает член делегации Конаковского района Татьяна Скрандовская:

- Лучшим событием в области гастрономического туризма признан фестиваль «Верещагин СырFest 2018», и наш проект здорово выиграл, в том числе и за счет оригинальной подачи сырных тарелок. Члены экспертного совета даже назвали Ларису Алееву «Сырной королевой». В целом совет высоко оценил фестиваль «Верещагин СырFест», который проходил в Конаковском районе в этом году, и отметил, что презентация была сделана с душой.

Победа в региональном этапе – это здорово. Но впереди Всероссийский финал в Нижнем Новгороде, где соберутся финалисты трех региональных этапов. Он пройдет 25-27 октября. Так что расслабляться рано. На федеральном этапе будет присутствовать сильная, здоровая и интересная конкуренция. Будет чему поучиться, извлечь пользу из опыта других участников. Конкуренты достойные, сильные! Но это и к лучшему, потому что это стимулирует, придаёт некий азарт. Учтем все советы уважаемых экспертов - и снова на сцену, доказывать, что наш регион - супер!

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К «ЧЕЛОВЕКУ ГОДА»

Как мы уже сообщали, в этом году муниципальный конкурс «Человек года» пройдет в 5-й раз и отметит свой первый небольшой юбилей. 16 октября в зале заседаний администрации Конаковского района прошло очередное совещание рабочей группы по подготовке конкурса под председательством и.о. главы администрации Конаковского района Натальи Василенко.

Конкурсанты будут бороться за хрустальный кубок «Человека года-2018» в 10 номинациях. Это «Событие года», «Преодоление», «Спортсмен года», «Просвещение», «Гражданская позиция», «Верность профессии», «Честь и долг», «Призвание - культура», «Сельское хозяйство» и «Успешный бизнес». В каждой из номинаций определены руководители экспертных групп. На рабочем совещании обсуждались текущие вопросы по подготовке, включая и культурную программу финальной церемонии награждения, которая состоится 7 декабря в районном ДК «Современник». На ней планируется выступление профессиональных артистов.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.