«ДЕТИ-ГЕРОИ» НАШИХ ДНЕЙ

Под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» и МЧС России, с 2014 года реализуется Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои».

Этот проект направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений. В этом году 2 ноября в Совете Федерации состоится торжественная церемония награждения ребят, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшие на помощь людям.

Такой ребенок есть и в Конаковском районе. Это Сергей Латун, которому в начале октября исполнилось 14 лет. Он живет в поселке Озерки, учится в 7 классе Редкинской средней школы № 1. В мае этого года Сергей возвращался домой. Он обратил внимание на соседского маленького ребенка трех-четырех лет, который сидел на подоконнике у открытого окна. Друзья крикнули Сергею, что сейчас мальчик выпадет из окна. Сергей не растерялся, быстро забежал в свою квартиру. Он не побоялся перелезть со своего балкона на соседний, затем вошел в квартиру и снял ребенка с подоконника. Смекалка, мужество и решительность - такие качества проявил обычный школьник обычной школы.

Сергей приглашен Советом Федерации на церемонию, где будут присутствовать руководство Совета Федерации и Министерства РФ по делам гражданской бороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, Герои РФ и Герои Советского Союза, члены Совета Федерации и представители общественных организаций. В период пребывания в Москве с 31 октября по 3 ноября Сергей вместе с другими ребятами из разных уголков России сможет побывать на экскурсиях, посетить Центр океанологии и морской биологии «Москвариум», Национальный центр управления в кризисных ситуациях, цирк на проспекте Вернадского, Красную площадь и Кремль.

Мы горды тем, что на нашей конаковской земле, в России есть подростки, обладающие смелостью и решимостью! Во многом это, конечно, заслуга их родителей и педагогов, за что мы выражаем им сегодня глубокую признательность.

Любовь КУЛИЕВА,

заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.