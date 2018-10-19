«ДЕТИ-ГЕРОИ» НАШИХ ДНЕЙ

posted by admin on пт, 10/19/2018 - 09:56

 

Под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» и МЧС России, с 2014 года реализуется Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои».
Этот проект направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений. В этом году 2 ноября в Совете Федерации состоится торжественная церемония награждения ребят, совершивших героические и мужественные  поступки, бескорыстно пришедшие  на помощь людям.
Такой ребенок есть и в Конаковском районе. Это Сергей Латун, которому в начале октября исполнилось 14 лет. Он живет в поселке Озерки, учится в 7 классе Редкинской средней школы № 1. В мае этого года Сергей возвращался домой. Он обратил внимание на соседского маленького ребенка трех-четырех лет, который сидел на подоконнике у открытого окна. Друзья крикнули Сергею, что сейчас мальчик выпадет из окна. Сергей не растерялся, быстро забежал в свою квартиру. Он не побоялся перелезть со своего балкона на соседний, затем вошел в квартиру и снял ребенка с подоконника. Смекалка, мужество и решительность - такие качества проявил обычный школьник обычной школы.
Сергей приглашен Советом Федерации на церемонию, где будут  присутствовать руководство Совета Федерации и Министерства РФ по делам гражданской бороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, Герои РФ и  Герои Советского Союза, члены Совета Федерации и  представители общественных организаций. В период пребывания в Москве с 31 октября по 3 ноября Сергей вместе с другими ребятами из разных уголков России сможет побывать на экскурсиях, посетить Центр океанологии и морской биологии «Москвариум», Национальный центр управления в кризисных ситуациях, цирк на проспекте Вернадского, Красную площадь и Кремль. 
Мы горды тем, что на нашей конаковской земле, в России  есть подростки, обладающие  смелостью и решимостью! Во многом это, конечно,  заслуга их родителей и педагогов, за что  мы выражаем им сегодня глубокую признательность.
Любовь КУЛИЕВА, 
заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

 

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