ЭКСКУРСИЯ В ЗАВИДОВО

В рамках федерального и регионального законодательства в части духовно-нравственного и патриотического воспитания с помощью православного прихода во имя святой равноапостольной Марии Магдалины поселка Редкино Конаковского района Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) была организована бесплатная экскурсия для детей МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.

Жива святая Русь, жива Россия…

Горят её, сияют купола,

От моря и до моря

С новой силой звонят

её колокола…

(Е. Чернухин).

12 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, учащиеся 7 - 8 классов Редкинской средней школы № 1 поехали на экскурсию в Храмовый комплекс села Завидово. Церкви этого села заметны издалека: белоснежная колокольня ярко выделяется на фоне голубого неба. День был ясным, и золотые купола ярко сверкали на солнце.

У входа в храм ребят встретила экскурсовод и провела увлекательную экскурсию для учащихся. Ученикам нашей школы рассказали об истории замечательной высокой колокольни, или звонницы. Храмовый комплекс включает в себя Успенскую церковь и Троицкую церковь. Весь комплекс создавался на протяжении почти двух веков: с XVII по XIX. Детям рассказали о том, что церкви сильно пострадали в советское время. Восстановленный в 2003 году Храмовый комплекс теперь выглядит великолепно.

Кроме церквей, в Храмовом комплексе располагается музей-усадьба XIX-XX вв. Благодаря огромной коллекции предметов домашнего быта c XVII по XX вв. учащиеся смогли узнать о том, как жил народ в разное время, как появилась и развивалась дорога Москва – Санкт-Петербург. После экскурсии все поблагодарили экскурсовода за интереснейший рассказ и отправились домой в хорошем настроении.

Н. КОСАРЕВА, директор МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.