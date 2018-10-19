ЭКСКУРСИЯ В ЗАВИДОВО

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В рамках федерального и регионального законодательства в части духовно-нравственного и патриотического воспитания с помощью православного прихода во имя святой равноапостольной Марии Магдалины поселка Редкино Конаковского района Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) была организована бесплатная экскурсия для детей МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.
Жива святая Русь, жива Россия…
Горят её, сияют купола,
От моря и до моря
С новой силой звонят
её колокола…
(Е. Чернухин).
12 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, учащиеся 7 - 8 классов Редкинской средней школы № 1 поехали на экскурсию в Храмовый комплекс села Завидово. Церкви этого села заметны издалека: белоснежная колокольня ярко выделяется на фоне голубого неба. День был ясным, и золотые купола ярко сверкали на солнце.
У входа в храм ребят встретила экскурсовод и провела увлекательную экскурсию для учащихся. Ученикам нашей школы рассказали об истории замечательной высокой колокольни, или звонницы. Храмовый комплекс включает в себя Успенскую церковь и Троицкую церковь. Весь комплекс создавался на протяжении почти двух веков: с XVII по XIX. Детям рассказали о том, что церкви сильно пострадали в советское время. Восстановленный в 2003 году Храмовый комплекс теперь выглядит великолепно.
Кроме церквей, в Храмовом комплексе располагается музей-усадьба XIX-XX вв. Благодаря огромной коллекции предметов домашнего быта c XVII по XX вв. учащиеся смогли узнать о том, как жил народ в разное время, как появилась и развивалась дорога Москва – Санкт-Петербург. После экскурсии все поблагодарили экскурсовода за интереснейший рассказ и отправились домой в хорошем настроении.
Н. КОСАРЕВА, директор МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.