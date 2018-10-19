СТАРШЕКЛАССНИК! ХОЧЕШЬ СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?



С 15 августа сего года в Тверской области началась реализация программы «Ты – предприниматель», которая осуществляется при поддержке министерства экономического развития Тверской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Программа «Ты – предприниматель» – это федеральный проект, направленный на содействие молодым людям, планирующим реализовать свой творческий и деловой потенциал в сфере малого и среднего бизнеса. Реализация программы предусматривает специальный блок мероприятий для школьников в возрасте 14 – 17 лет, который включает в себя проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет.

Основной задачей данного блока является формирование предпринимательского мышления у старшеклассников и последующего их привлечения к участию в Программе в целях популяризации предпринимательской деятельности и развития молодежного предпринимательства в субъектах Российской Федерации. В рамках мероприятия старшеклассники имеют возможность через тренинговые компоненты и деловые игры освоить навыки и инструменты успешного старта и ведения бизнеса, генерации бизнес-идеи, работы в команде, продвижения продукции и т.д.

Блок мероприятий для старшеклассников предусматривает четыре этапа проведения:

1 этап – проведение открытого урока и встреча с действующим предпринимателем (от 30 человек);

2 этап – проведение образовательного курса по основам предпринимательской деятельности: лекция «Что такое предпринимательство?» (25 человек, выбранных из тех, кто прошел через 1 этап);

3 этап – проведение деловой игры (до 10 человек от муниципалитета из 25 человек предыдущего этапа);

4 этап – проведение конкурса среди команд по решению бизнес-задачи (1 - 2 бизнес-команды 5 человек).

Первое мероприятие на территории Конаковского района прошло на этой неделе на базе средней школы № 8 г. Конаково. Эта школа выбрана не случайно. Именно в ней уже не первый год открываются профильные социально-экономические классы, в которых обучаются ребята, заинтересованные в вопросах экономики и предпринимательства. В этот день для ребят специалистами ТвГУ был проведен открытый урок, на котором была показана презентация программы «Ты – предприниматель». В рамках урока прошло выступление предпринимателя по теме «История успеха ведения предпринимательской деятельности». Ребятам будет предоставлена возможность задать интересующие их вопросы.

Что даст эта программа старшеклассникам?

1. Участие в бизнес-играх и открытых уроках поможет раскрыть свой потенциал, даст возможность проверить свою бизнес-идею на практике;

2. обучение основам предпринимательской деятельности (что такое предпринимательство, как сформировать бизнес-идею и др.), в процессе которого формируются понятия «Предприниматель», «Предпринимательство», «Собственный бизнес», дается общая схема этапов создания и развития бизнеса, бизнес-плана;

3. участие в конкурсе по предпринимательству (в конкурсе принимают участие бизнес-команды).

Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного

образования управления

образования администрации Конаковского района.