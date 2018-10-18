В Правительстве Тверской области обсудили вопросы строительства поликлиники в «Южном» и детской областной больницы

18 октября Игорь Руденя провёл совещание о строительстве объектов здравоохранения в городе Твери. В частности, речь шла о детской поликлинике в микрорайоне «Южный» и подготовке к возведению комплекса детской областной клинической больницы.

«Оба проекта реализуются при поддержке федерального центра. Для нас главная задача – обеспечить высокое качество работ и соблюдение всех строительных технологий», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

На строительной площадке детской поликлиники в «Южном» активно идет благоустройство территории. По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, выполняются работы по укладке тротуарной плитки, асфальта, бордюров, обустроен газон, высажены деревья. Завершить эти работы планируется до начала ноября.

Внутри самого здания завершаются работы по монтажу системы пожаротушения, вентиляции, лифтового оборудования, идет внутренняя отделка помещений. Необходимое медицинское оборудование уже приобретено, после ремонта оно будет установлено.

На возведение поликлиники из регионального бюджета направлено более 200 млн рублей. Решение о строительстве нового учреждения Игорь Руденя принял после посещения действующей детской поликлиники в «Южном» летом 2016 года. Она расположена в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома и не обеспечивает в полной мере доступность медицинской помощи юным жителям микрорайона.

Планируется, что новая поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении увеличится с 53 до 168, число кабинетов участковых педиатров – с 3 до 14. Значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кабинеты развивающих игр. В новом здании будет создана инфраструктура для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Проект строительства детской областной больницы в настоящее время проходит государственную экспертизу. В 2019 году предполагается сделать фундамент здания, монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести внутренние отделочные работы, устройство внутренних и наружных сетей.

ДОКБ будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Больница будет связана с перинатальным центром переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Также участники совещания обсудили ход работ по демонтажу объекта незавершённого строительства на площадке в Заволжском районе Твери, где будет располагаться новый комплекс детской областной больницы.

Решение о строительстве новой ДОКБ было принято весной прошлого года после пожара в старом корпусе учреждения. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

Пресс-служба Правительства Тверской области