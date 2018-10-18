Тверской вагоностроительный завод заключил второй контракт на поставку электропоездов «Иволга» для Московских центральных диаметров

Пакет заказов Тверского вагоностроительного завода продолжает пополняться. На этой неделе предприятие заключило второй договор с АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на поставку 15 электропоездов серии ЭГ2Тв «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД). Сумма контракта – 10,9 млрд рублей. Эта закупка – одна из крупнейших частных инвестиций в развитие московского транспортного узла.

Содействие загрузке производственных мощностей и обеспечение стабильной работы предприятий – одна из ключевых задач Правительства Тверской области.

«Обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие Тверского вагоностроительного завода — крупнейшего машиностроительного предприятия региона. Это один из самых активных участников реализации политики импортозамещения в Тверской области. Яркий пример – начало серийного производства электропоезда «Иволга», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Согласно условиям нового договора, завод должен завершить поставку в III квартале 2019 года. В конструкции электропоезда реализованы решения, которые обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности пассажирских перевозок, отмечается в сообщении АО «Трансмашхолдинг», в состав которого входит ТВЗ. В «Иволгах» широкие двери и отсутствуют тамбуры – таким образом, пассажирам удобно входить и выходить из поезда и перемещаться по салону. В дверных проемах установлены тепловые пушки, которые препятствуют выходу теплого воздуха из вагонов в зимнее время, в салонах — современная система климат-контроля. Все электропоезда оснащены Wi-Fi и USB-розетками. Для удобства пассажиров предусмотрены багажные полки над сидениями, крючки для верхней одежды, поручни (в том числе, с «теплым» покрытием), видеомониторы, велокрепления. Для маломобильных пассажиров в головных вагонах установлены пандусы, увеличена площадь туалетных комнат, надписи в вагонах продублированы шрифтом Брайля. Для обеспечения безопасности используются крэш-модули. Дизайн электропоездов будет обновлен: изменятся внешний вид поезда и интерьер салона.

Это уже второй договор, подписанный ОАО «ТВЗ» и АО «Центральная ППК». В настоящее время на заводе реализуется контракт от 16 марта, которым предусмотрена поставка 24 шестивагонных электропоездов до середины II квартала 2019 года.

Ставшие тверским брендом электропоезда нового поколения «Иволга» получили высокую оценку Президента Российской Федерации Владимира Путина во время визита на предприятие 10 января 2018 года.

«Иволга» красивая и мощная, современная», – сказал глава государства, отметив, что продукция ОАО «ТВЗ» соответствует мировому уровню и «даже лучше, чем мировые образцы».

Поддержка президента, в частности, отмена до 2030 года НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования, позволила предприятию увеличить объём заказов, число сотрудников и уровень зарплаты.

В 2018 году ТВЗ подписал ряд других крупных контрактов. В частности, 293 вагона предприятие поставит для Федеральной пассажирской компании. Минувшим летом организована поставка от Тверского вагонзавода 20 плацкартных пассажирских вагонов модели 61-4447 для Белорусской железной дороги. Договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО «БелВЭБлизинг». Кроме того, в сентябре стало известно, что ТВЗ станет ключевым исполнителем пятилетнего контракта, заключенного АО «Трансмашхолдинг», на поставку 1300 пассажирских вагонов с местами для сидения для Египетских национальных железных дорог. Половина вагонов будет произведена на венгерском заводе Dunakeszi Jarmujavito Kft. в рамках кооперации с ТВЗ, остальные будут выпущены тверскими вагоностроителями самостоятельно.