Тверская область станет участником национального проекта «Жилье и городская среда»

Тверская область с 2019 года станет участником национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого в регионах продолжится реализация программы по формированию комфортной городской среды. Вопрос обсудили участники заседания областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Игорь Руденя.

По информации Министерства строительства и ЖКХ региона, в рамках национального проекта в следующем году Тверская область может рассчитывать на федеральную субсидию более 413 млн рублей на создание в муниципалитетах современной городской среды. Планируется, что общий объем средств по этому направлению, с учетом регионального и муниципального софинансирования, составит свыше 509 млн рублей.

Предполагается, что в 2019 году проекты благоустройства будут реализованы в 20 городах Верхневолжья, в том числе Твери, 7 моногородах, 3 исторических поселениях федерального значения. Кроме того, в конкурсе смогут принять участие 47 муниципалитетов, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Всего до 2022 года в районах Тверской области планируется реализовать 950 проектов по благоустройству: привести в порядок 290 общественных территорий, 660 дворов.

В настоящее время Тверская область участвует в приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в рамках соглашения с Министерством строительства РФ на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств и дворов в 8 муниципалитетах было направлено 318,8 млн рублей, из которых 239,1млн рублей – федеральные средства.

В 2018 году субсидии по этому направлению из регионального и федерального бюджетов в размере более 338,7 млн рублей предназначены 42 муниципалитетам Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области