В Кремлевском Дворце состоится концерт-посвящение поэту Андрею Дементьеву «Виражи времени»

15 ноября в Государственном Кремлёвском Дворце состоится концерт-посвящение легендарному поэту Андрею Дементьеву – «Виражи времени». В концерте примут участие известные звезды эстрады, артисты театра и кино.

Песни на стихи Андрея Дементьева в этот вечер на сцене главного зала страны исполнят Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Полад Бюльбюль-оглы, Игорь Крутой, Дмитрий Певцов, Николай Басков, Вячеслав Добрынин, Зара, Игорь Николаев, Александр Малинин, Хор Турецкого, Александр Маршал, Валентина Бирюкова, Интарс Бусулис, Александр Серов, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, группа «Кватро», Кубанский казачий хор, Ренат Ибрагимов, Жасмин, группа «Республика», Александр Коган, Анастасия Спиридонова, Мари Карне, Александра Воробьёва, Евгений Южин и другие артисты театра и кино.

Андрей Дементьев — один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно — от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других. Песни на его стихи исполняли Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Валентина Толкунова и другие выдающиеся артисты.

«Для своей малой родины - Тверской области Андрей Дементьев всегда был родным человеком. Мы счастливые люди — нам удалось пообщаться, поработать с Андреем Дмитриевичем, поучиться у него. Он был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня, не дожив до своего 90-летия считанные дни.

В Твери минувшим летом под открытым небом прошел концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И всё-таки жизнь прекрасна!». Участие в нём приняли известные артисты и деятели культуры, многочисленные почитатели таланта Андрея Дементьева, друзья и воспитанники Дома поэзии.

Сохранение творческого наследия Андрея Дементьева - важная задача в масштабах региона и всей страны, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом году свое 5-летие. Ежегодно в столице Верхневолжья проходит молодёжный поэтический форум для начинающих авторов — лауреатов и победителей Всероссийского конкурса «Зелёный листок», основателем которого стал Андрей Дементьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области