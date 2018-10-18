Правительстве региона обсудили строительство учреждений образования в Тверской области

Строительство образовательных учреждений в Тверской области обсуждалось на совещании 17 октября, которое провел Губернатор Игорь Руденя с участием руководителей региональных Министерств и ведомств, муниципальных образований. Поднимались вопросы финансирования проектов, а также обеспечения тепло- и электроснабжения объектов.

В частности, обсуждались планы по возведению шести детских садов в пяти муниципальных образованиях региона. Задачу по обеспечению доступности детсадов для детей младше трех лет поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Тверская область вошла в федеральную государственную программу «Развитие образования», на новые учреждения в 2018 и 2019 годах региону выделяется более 437 млн рублей. С учетом областного и муниципального софинансирования на строительство детских садов направят свыше 816,4 млн рублей. Новые учреждения откроются в Твери, Торопце, Старице, посёлке Калашниково Лихославльского района, посёлке Ривицкий Максатихинского района. В целом предполагается ввести 800 новых мест для дошкольников.

Игорь Руденя отметил, что в плане дорожных работ необходимо предусмотреть средства на приведение в порядок подъездов к новым образовательным учреждениям. Как было отмечено на совещании, в Лихославльском районе уже подготовлен соответствующий проект.

По информации администрации Твери, в школе в микрорайоне «Юность» областного центра ведется внутренняя отделка помещений, кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций, устройство входных групп, благоустройство прилегающей территории, в том числе завершается подготовка основания под асфальт.

Вторая ключевая стройка областного центра – школа в микрорайоне Брусилово на 1224 места. Здесь также идут строительные работы: монтаж стен и перекрытия подвала, устройство перекрытия цокольного этажа, прокладка сетей водопровода, ведется устройство монолитного каркаса подвального помещения, бетонных полов.

В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области за счет муниципальных и региональных средств достраивается средняя школа на 150 учащихся с дошкольной группой на 25 мест в деревне Степурино Старицкого района. Как рассказал глава муниципалитета Сергей Журавлев, сейчас в здании выполняется внутренняя отделка помещений, прокладка электросетей, кровельные и фасадные работы, ведется монтаж очистных сооружений, благоустройство территории, в частности установка игровых площадок.

Пресс-служба Правительства Тверской области