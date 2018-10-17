БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Годовая инфляция в Тверской области в сентябре 2018 года осталась на низком уровне





В сентябре текущего года в Тверской области годовая инфляция несколько ускорилась – до 3,3% после 3% в августе. Вместе с тем этот показатель в регионе все еще оставался ниже средних значений как по ЦФО (3,9%), так и по России в целом (3,4%).

На годовую инфляцию в регионе оказало влияние ускорение роста цен на продовольственные товары (с 2,4% до 2,9% в годовом выражении). Наиболее значительно подорожали мясопродукты, яйца куриные и алкогольные напитки. Основной причиной стало увеличение издержек производства, повышение цен на корма (в сентябре пшено подорожало относительно соответствующего периода 2017 года в 1,6 раза), а также фиксация отдельных вспышек африканской чумы свиней.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары, несмотря на повышение (с 2,7% до 3,2%), оставались самыми низкими в Центральном федеральном округе. В сентябре текущего года заметно подорожали некоторые предметы одежды и белья, в то время как в августе по ним отмечалось снижение цен. Кроме того, выросли цены на товары для животных, в т.ч. сухие корма, а также некоторые медицинские товары, чистящие и моющие средства. Ускорение роста цен по большей части позиций связано с ростом издержек производителей.

Годовой уровень инфляции по услугам снизился с 4,4% в августе до 4,1% в сентябре. Это произошло в основном за счет замедления роста цен на услуги в системе образования, в том числе на услуги высшего профессионального образования. Кроме того, несколько снизились темпы прироста цен на услуги в сфере внутреннего и зарубежного туризма.



Источник: Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с использованием данных Росстата.