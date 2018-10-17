С 2019 года в Тверской области планируется начать переход на новую системупассажирских перевозок

17 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное развитию пассажирских перевозок в городе Твери и Тверской области. В обсуждении приняли участие президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, руководство АО «Центральная пригородная пассажирская компания», члены Правительства региона, представители автотранспортных предприятий города.

«Мы идем по пути создания современной системы пассажирских перевозок, объединяющей различные виды транспорта. На первый план в этом вопросе сегодня выходит безопасность», - подчеркнул Игорь Руденя.

Развитие системы пассажирских перевозок будет идти поэтапно. В первую очередь оно охватит агломерацию, которая объединяет Тверь и Калининский район. В дальнейшем перемены затронут все крупные города региона, которые связаны автобусным и железнодорожным сообщением со столицей Верхневолжья.

«На протяжении уже нескольких месяцев мы совместно с Правительством области прорабатываем варианты развития маршрутной сети региона, взаимосвязи автомобильных и железнодорожных перевозок. Итогом должна стать новая целевая модель управления пассажирскими перевозками», - подчеркнул Андрей Бокарев.

Участники совещания обсудили возможности для перехода на безналичную систему оплаты в общественном транспорте, использования специальных выделенных полос движения, вопросы обновления подвижного состава. Как отметил Игорь Руденя, на основных маршрутах необходимо увеличивать количество больших низкопольных автобусов, которые в большей степени отвечают требованиям безопасности и комфорта для пассажиров. Также обсуждались вопросы трамвайного движения, предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан.

Начать реализацию проекта планируется в следующем году. Ожидается, что к 2021 году система пассажирских перевозок будет работать в новом усовершенствованном формате на территории всего региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области