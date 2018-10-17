Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области рассмотрена на заседании Правительства

Проект Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года стал основным вопросом заседания регионального Правительства, которое 17 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Глава государства поставил перед региональными и местными органами власти задачу создать условия для развития массового спорта, обеспечить доступность спортивных сооружений, сделать удобной для занятий спортом инфраструктуру городов и сельских поселений», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области должна быть синхронизирована с соответствующим национальным проектом и реальными потребностями муниципальных образований.

По словам Губернатора, новый документ призван определить региональные приоритеты в сфере инновационного развития отрасли. У жителей Тверской области должна быть возможность для бесплатных занятий физкультурой и спортом.

Игорь Руденя поручил комитету по физической культуре и спорту Тверской области доработать проект стратегии, а также проанализировать исполнение целевых показателей предыдущей стратегии, рассчитанной на период до 2020 года. Это необходимо для того, чтобы учесть в дальнейшей работе наиболее успешный опыт реализации проектов и обеспечить жителей Верхневолжья доступной спортивной инфраструктурой.

Физкультурой и спортом на постоянной основе занимаются 33,5% населения Тверской области. Сегодня в нашем регионе насчитывается более 3637 спортивных объектов: это2037 плоскостных сооружений, 820 спортзалов, 57 бассейнов, 17 стадионов, 37 лыжных базы, 10 комплексов с искусственным льдом.

В ближайшее время планируется реализовать масштабные проекты по созданию в Твери или Калининском районе нового многофункционального спортивного комплекса вместимостью около 12 тысяч зрителей, капитальному ремонту и реконструкции стадиона «Центральный».

Реализация этих планов обсуждалась на встрече заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец и Губернатора Игоря Рудени 5 октября на площадке Национального туристского форума «Реки России». Вице-премьер сообщила, что Правительство РФ в рамках федеральной программы готово оказать содействие Тверской области в создании современных объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области