Около 100 студентов российских вузов познакомились с туристическим потенциалом Твери Около 100 студентов вузов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов стали участниками прошедшего в Твери историко-культурного проекта «Город жде

Около 100 студентов российских вузов познакомились с туристическим потенциалом Твери

Около 100 студентов вузов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов стали участниками прошедшего в Твери историко-культурного проекта «Город ждет». Его цель – популяризировать внутренний туризм в молодежной среде, а также продвигать региональный туристический продукт Тверской области через инновационные игровые формы.

«В Тверской области много интересных объектов культурного наследия, музеев, памятников. Жители и гости региона должны знать о достопримечательностях, их исторической ценности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятие проходило при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Свое знакомство с Тверью гости начали с обзорной экскурсии по городу и визита в Тверской Императорский дворец. Главным событием второго дня стал большой квест по историческому центру столицы Верхневолжья. В ходе него участники, разделившись на команды, решали логические головоломки и выполняли задания от агентов-актеров. К примеру, на одной из локаций агент в образе Александра Пушкина предлагал студентам выбрать из 14 предложенных отрывков стихотворений те, что принадлежат его перу. На других инженер просил ребят сопоставить ученого и его изобретение, а солдат – вспомнить названия наград Великой Отечественной войны.

Победу в проекте «Город ждет» в лиге «Гости» одержала команда Московского государственного университета геодезии и картографии. Второе место разделили команды из Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и из Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского. На третьем месте оказалась московская команда из Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова и Технологического колледжа № 24.

В лиге «Тверские» лучший результат показала команда из ТвГТУ и ТГМУ. Победителей квеста наградили бесплатной экскурсионной поездкой в один из городов ЦФО.

Кроме того, команда Московского государственного лингвистического университета победила в конкурсе лучших фото и видео постов в Instagram, сделанных во время квеста и экскурсий. У ребят будет возможность до конца года еще раз посетить Тверь и бесплатно остановиться в одном из отелей города.

Пресс-служба Правительства Тверской области