Валентина Матвиенко вошла в команду наставников Конкурса «Лидеры России»

Спикер Совета Федерации приняла решение поддержать своим опытом проведение проекта. Это решение обусловлено в том числе тем, что Конкурс «открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал», - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Председатель верхней палаты российского парламента высоко оценила качество подбора участников «Лидеров России», отметив, что проект оказывает государственную поддержку креативным, думающим, умным и образованным управленцам нового поколения, способным обеспечить прорыв в развитии страны.
Говоря о необходимости поддержки молодых лидеров, Валентина Матвиенко сослалась на собственный жизненный опыт, в котором советская школа воспитания управленцев сочеталась с участием в зарубежных программах по обмену школьниками и студентами.
«Для перспективных людей создавались условия для карьерного роста. Да, там, может быть, было больше бюрократии, больше еще чего-то, но все равно это была система», — подчеркнула спикер Совета Федерации.
«Наставниками для победителей первого Конкурса «Лидеры России» выступили 68 государственных руководителей и топ-менеджеров крупных компаний. Во втором конкурсе наставниками станут уже 90 человек. Среди тех, кто присоединились к Конкурсу «Лидеры России» в качестве наставников, такие известные управленцы как Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, Министр спорта РФ Павел Колобков, Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие. Возможность поучиться у наставника такого высокого уровня — один из главных бонусов победы на Конкурсе», — отметил Алексей Комиссаров, Руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС.
Развернуто об ожиданиях спикера от наставничества в материале ТАСС: https://tass.ru/obschestvo/5680337
Регистрация на Конкурс открыта до 24 октября. Подать заявку можно по ссылке: https://лк.лидерыроссии.рф/registration