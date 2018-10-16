Из федерального бюджета аграриям Тверской области направят более 528 млн рублей на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам

В 2018 году В Тверскую область будет направлено 528,3 млн рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В Тверской области нужно наращивать поддержку села, развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось и крепло, чтобы из него не уезжала молодёжь. Чтобы люди оставались жить и работать в родном крае», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам тверским аграриям в 2018 году будет направлено почти 1,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Оказание поддержки по данному направлению позволит сохранить прирост продукции у сельхозпроизводителей, привлекающих заёмные средства на развитие хозяйств.

В целом на господдержку АПК Тверской области в 2018 году предусмотрено более 2 млрд рублей. Поддержка оказывается более чем по 20 направлениям. Основные – растениеводство, элитное семеноводство, страхование и кредитование, возмещение затрат по производству льна, субсидии на приобретение машин и оборудования, поддержка крестьянских и фермерских хозяйств.

Пресс-служба Правительства Тверской области