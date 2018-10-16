Малые города Верхневолжья представлены в издании Российского исторического общества

Четыре города Тверской области – Торжок, Старица, Осташков и Калязин – представлены в издании «Малые города. Хранители наследия», выпущенном в рамках проекта Российского исторического общества «Моя страна – Россия». Книга передана Губернатору Игорю Рудене на круглом столе, который прошел на Дне российского крестьянства в Москве 16 октября.

«Малые города» – это возможность представить нашу область, наших тружеников, которые работают на земле, заинтересовать молодежь. А также сформировать новые, современные тренды, которые уже хорошо зарекомендовали себя – это развитие сельского, гастрономического, событийного туризма», – отметил Игорь Руденя.

Как рассказала руководитель проекта «Моя страна – Россия» Ирина Кононова, Верхневолжье представлено в разделе «Города по Государевой дороге».

Исторический путь от Москвы до Санкт-Петербурга также является главной темой музея «Государева дорога», который расположен при храмовом комплексе села Завидово в Конаковском районе и посвящён истории создания этой дороги. Кроме того, в Тверской области разработан одноименный туристический маршрут.

На Дне российского крестьянства также состоялась презентация книги «Вкусная Россия», рассказывающей о традиционных российских продуктах.

Историко-культурный фестиваль День российского крестьянства организован в Доме Российского исторического общества. Мероприятие посвящено традициям деревенского быта и сельского хозяйства России. Вопросы, связанные с историей крестьянства, развитием аграрной отрасли обсудили участники круглого стола, в котором приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Доме Российского исторического общества открыта выставка, на которой представлено более 130 экспонатов, связанных с крестьянским укладом: подлинные предметы быта, орудия производства, одежда, обувь, изделия кустарного промысла. Также организована ярмарка народных промыслов, посвященная завершению сбора урожая.

Пресс-служба Правительства Тверской области